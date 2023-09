Kelvin van der Linde gewinnt DTM-Rennen in Spielberg

Beim DTM-Rennen in Spielberg läuft es gut für das Team von Abt Sportsline. Die Fahrer Kelvin van der Linde und Ricardo Feller landen auf dem Podium.

23.09.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Beim DTM-Rennen im österreichischen Spielberg machten Kelvin van der Linde und Ricardo Feller ihrem Teamchef Thomas Biermaier das größte Geburtstagsgeschenk: Beide Abt-Fahrer landeten auf dem Podium. Kelvin van der Linde feierte seinen ersten DTM-Sieg seit Hockenheim im Jahr 2021.

Zweiter wurde Laurin Heinrich vor Ricardo Feller im zweiten Abt-Audi, der sich vom drittletzten auf den drittbesten Platz vorgearbeitet hatte. Im Ziel jubelte Biermaier, der am Samstag seinen 46. Geburtstag feiert, zusammen mit der Abt-Mannschaft.

DTM-Rennen in Spielberg (Österreich): Kelvin van der Linde fährt auf Platz eins

Für den Sieg gab es 25 Punkte, für Platz drei noch einmal 15 Punkte. Damit festigte Feller seinen dritten Platz in der Meisterschaft und Van der Linde schob sich weiter nach vorn. Zusammen mit seinen zwei Zählern aus der Qualifikation liegt die Teammeisterschaft nun in Reichweite. Er stehen noch drei Rennen an.

Luca Engstler aus Kempten fuhr mit seinem Audi bis auf Platz zwölf. Am Sonntag folgt um 13.30 Uhr das zweite Rennen in Spielberg.