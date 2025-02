Diese Ankündigung hat selbst Verkehrsexperten überrascht: Der Freistaat Bayern will die Bahnstrecken in Schwaben mit Akku-Zügen und Ladestationen modernisieren. Diese sollen auf nicht-elektrifizierten Strecken zum Einsatz kommen. „Der Dieselbetrieb soll bis 2040 enden“, sagte Florian Liese vom bayerischen Verkehrsministerium. Was haben Fahrgäste davon?

