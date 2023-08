E-Autos im Allgäu: nicht alltagstauglich, keine gute Umweltbilanz, hohe Brandgefahr?

E-Autos sind nicht alltagstauglich, haben keine gute Umweltbilanz, sie brennen schnell? Allgäuer Experten sagen, warum sie besser sind als mancher denkt.

01.08.2023 | Stand: 07:43 Uhr

Ein E-Auto ist nicht alltagstauglich: Diese Bedenken hätten viele Allgäuerinnen und Allgäuer und kauften sich deshalb keinen elektrisch betriebenen Wagen, sagt Stefan Nitschke, Pressesprecher der AÜW, der Allgäuer Überlandwerk GmbH in Kempten. Die Zahl der Elektroautos steige zwar in der Region, dennoch will er die Zweifel vieler Skeptiker zerstreuen: Ein E-Wagen lohne sich sogar für Leute, die keine Möglichkeit hätten, ihr Auto zuhause zu laden.

