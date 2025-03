Zum Saisonstart im Frühling: Worauf E-Biker jetzt achten sollten

Zum Anfahren ist der zweite bis vierte Gang und eine kleine bis mittlere Unterstützungsstufe meist eine gute Wahl. Dabei ein Pedal auf etwa 10 Uhr (kleiner Zeiger) stellen und beherzt nach unten treten. So nehmen Sie mit einem einzigen Tritt so viel Fahrt auf, dass Sie und das schwere Rad, ohne zu wackeln in Schwung kommen. Das ist sicherer als das oftmals zu beobachtende „Anrollern“.