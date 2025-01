Kommt jetzt der E-Ski? Schweizer Erfindung schlägt auch im Allgäu Wellen

Eine technische Revolution bahnt sich im Wintersport an: Mit einem Elektro-Ski will eine Firma aus der Schweiz das Skitourengehen erleichtern. Möglich machen soll das ein Motor und ein 220-Wh-Akku. Der Motor treibt ein Gummiband an, das durch Öffnungen im Ski gespannt wird. Laut dem Hersteller E-Outdoor schafft man dadurch einen schnelleren Aufstieg bei gleichzeitig weniger Krafteinsatz.

