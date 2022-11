Eberl Medien überträgt Verlagsgeschäft und Digitalagentur auf Allgäuer Zeitungsverlag

Die Eberl Medien überträgt ihre Verlagsgeschäfte rund um das „Allgäuer Anzeigeblatt“ und die Digitalagentur „Eberl online“ auf den Allgäuer Zeitungsverlag.

03.11.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Aus einer engen Partnerschaft wird ein gemeinsames Unternehmen: Die Eberl Medien GmbH & Co. KG mit Sitz in Immenstadt überträgt ihre Verlagsgeschäfte rund um die Heimatzeitung „Allgäuer Anzeigeblatt“ sowie die Digitalagentur „Eberl online“ zum 1. Dezember 2022 auf die Allgäuer Zeitungsverlag GmbH in Kempten. Darauf einigten sich die Allgäuer Medienunternehmen. Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kartellamtes.

„Mit diesem bedeutenden Schritt möchten wir die 1859 gegründete Tageszeitung in eine erfolgreiche Zukunft führen“ so beschreibt der geschäftsführende Gesellschafter Ulrich Eberl die Entscheidung der beiden Gesellschafterfamilien. Grundlage dafür sei die bereits seit 1968 bestehe vertrauensvolle Kooperation mit der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. „Die Herausforderungen durch die Digitalisierung klassischer Verlagsgeschäfte und die Schaffung neuer Angebote setzen eine entsprechende Leistungsfähigkeit voraus, die wir allein nicht sicherstellen können. Die enge Vernetzung mit der Allgäuer Zeitung und deren jüngstes Engagement in digitale Informationsangebote sichern somit auch die Zukunft unseres Traditionstitels im südlichen Landkreis Oberallgäu“, sagt Eberl.

„Wir führen nicht nur das Verlags- und Onlinegeschäft zusammen, sondern übernehmen auch eine große Zahl hochqualifizierter und motivierter Mitarbeiter“, betont Rolf Grummel, Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. „Mit dem Zusammenschluss werden keine Arbeitsplätze abgebaut. Die Betreuung der Leserinnen und Leser sowie der Werbekunden verbleibt gemeinsam mit der Lokalredaktion in den bekannten Räumlichkeiten in Immenstadt. Auf die bewährten Zustellerinnen und Zusteller vertrauen wir und zählen auch in Zukunft auf sie“, sagt Grummel. Der Digitalexperte übernahm im Januar 2021 die Führung der Mediengruppe Allgäuer Zeitung.

Mitarbeitende wurden am Donnerstag informiert

Eberl und Grummel verbindet von Beginn an eine enge Arbeitsbeziehung. „Dieses Vertrauen war die Basis für unsere gemeinsamen Planungen. Und: Ich freue mich darüber, dass Ulrich Eberl uns als Berater auch weiterhin zur Verfügung stehen wird.“

Die Integration der Verlags- und Online-Aktivitäten wird im Laufe des Monats November gemeinsam mit den Mitarbeitenden vorbereitet. Diese wurden am Donnerstagmittag informiert.