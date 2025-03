Mit Krad frontal gegen Auto: 19-Jährige schwerstverletzt

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 19-jährige Kradfahrerin mit ihrer Aprilia auf der L286 aus Richtung Ebersbach kommend in Richtung Aulendorf unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt geriet sie mit ihrer Maschine im Bereich einer Kuppe nach links in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in einen Opel.

Unfall auf der L286 bei Ebersbach: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die schwerstverletzte Motorradfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Die Fahrerin des Opels wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro - Krad und Auto mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehrsunfall führte über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die L 286 war in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Spezialisten der Polizei wurden zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, konnten aber bislang keine Angaben machen.