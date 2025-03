Ehemaliger Geschäftsführer der Allgäuer Zeitung wird 70

Er stand 27 Jahre lang an der Spitze des Allgäuer Zeitungsverlags beziehungsweise der Mediengruppe Allgäuer Zeitung: Am Mittwoch feiert der frühere Geschäftsführer Markus Brehm seinen 70. Geburtstag. Der gebürtige Nürnberger kam 1993 ins Allgäu. In seiner Zeit wurde aus einem Zeitungsverlag, der sich rein auf Print konzentrierte, ein multimedial agierendes Unternehmen. Ein weiterer Meilenstein war der Bau des neuen Verlagsgebäudes im Kemptener Gewerbegebiet an der Heisinger Straße.

Markus Brehm wird 70 Jahre alt

Auch ehrenamtlich engagierte sich Brehm auf vielfältige Weise. 20 Jahre lang war er Regionalvorsitzender der IHK Kempten-Oberallgäu. Bei der Allgäu GmbH bekleidete er das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Bei den Freunden der Benediktinerabtei Ottobeuren ist Brehm noch heute Vorsitzender, er gehört dem Verwaltungsrat des Caritasverbandes Kempten-Oberallgäu an und sitzt im Kuratorium der Kemptener Hochschule. Im Ruhestand verbringen Brehm und seine Ehefrau Claudia viel Zeit beim Wandern und mit den Enkeln.