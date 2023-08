Einige Bäckereien in Rheinland-Pfalz verkaufen keine halben Laibe mehr. Wie Allgäuer Bäcker darauf reagieren und was es mit dem Gesetz auf sich hat.

04.08.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Ein alltagsfernes Gesetz hat Bäckereien in Rheinland-Pfalz eingeholt. Diese boten Kundinnen und Kunden - wie auch viele Filialen im Allgäu - den Brotlaib zur Hälfte und somit zum halben Preis an. Damit ist nun in einigen Bäckereien Schluss, wie die Rheinpfalz berichtet.

Der Grund: Das Landesamt für Mess- und Eichwesen kontrollierte stichprobenartig, ob sich die Bäcker an das sogenannte Eichgesetz halten. Dieses besagt unter anderem, dass jedes in der Filiale halbierte Brot vor dem Verkauf noch einmal gewogen werden muss. Nur so darf es an die Kunden verkauft werden.

Wird Brote-Halbieren zum Problem? Das Allgäu hat keines

Die Aufregung bei Kunden in Rheinland-Pfalz ist groß. Kritik hagelte es auch von Martin Brandl, Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtags für die CDU. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sagte er: „Seit jeher kann ich in einer Bäckerei ein halbes Brot zum halben Preis kaufen, noch nie habe ich die Sorge erlebt, jemand könnte am Ende eine Scheibe zu viel oder zu wenig bekommen haben.“ Doch ist der ganze Wirbel gerechtfertigt? Und gibt es das Problem auch im Allgäu?

Anrufe und Besuche bei einigen Bäckereien im Allgäu zeigen: Die Nachricht aus Rheinland-Pfalz löst Verwirrung und Unverständnis aus. "Machen die das etwa per Hand?", fragt eine Verkäuferin in Memmingen. Brote-Halbieren geht nämlich schon eine ganze Weile präziser.

Bei der Bäckerei Bittner in Memmingen gibt beim Brote-Halbieren keine Diskussion: Eine Maschine durchschneidet das Laib präzise in der Mitte. Bild: Hannah Greiner

In den meisten Bäckereien ist eine Brot-Schneidemaschine Teil des Sortiments. So wird das Laib exakt geteilt - sozusagen eine Präventiv-Lösung für Kunden-Beschwerden.

Eichgesetz schreibt Wiegen von Brot-Hälften vor dem Verkauf vor

Ganz auf die leichte Schulter nehmen sollten Bäcker das Eichgesetz allerdings nicht, es birgt ein gewisses Risiko. Alle Mitarbeitenden, die ein halbes Brot vor dem Verkauf nicht noch einmal wiegen, verstoßen gegen die bundesweite Regel. Doch aus München kommt Entwarnung: "Wir haben Wichtigeres zu tun", sagt Dr. Thomas Weberpals, Direktor des Landesamtes für Maß und Gewicht, auf Anfrage unserer Redaktion. Stichproben wie in Rheinland-Pfalz gebe es in Bayern nicht.

Handarbeit ist beim Brote-Halbieren in Bäckereien nur noch selten gefragt. Trotzdem sollten es Bäckerei-Fachverkäuferinnen und Verkäufer gelernt haben. Bild: Hannah Greiner

"Wir kontrollieren Bäckereien nur, wenn uns Verbraucherbeschwerden erreichen", erklärt Weberpals. Die gebe es immer wieder, etwa weil das gekaufte halbe Laib als zu klein empfunden wird. Wenn Mitarbeitende des Landesamtes zufällig eine Missachtung des Eichgesetzes beobachten, "dann weisen wir auf das Problem hin". Für den Verstoß gegen die Regel kann theoretisch ein dreistelliges Bußgeld verhängt werden. Das gab es in Bayern und auch in Rheinland-Pfalz laut Aussagen der Ämter aber bisher nicht.

Medien titeln mit "Brot-Verbot" - Landesamt liefert Gegendarstellung

Generell sei die bisherige Berichterstattung rundum unsauber, heißt es vonseiten der Landesämter. Einige Medien titelten mit "Brot-Verbot" für halbe Laibe - was schlicht falsch sei. Das Amt für Mess- und Eichwesen in Rheinland-Pfalz erklärt den Stichproben-Vorfall in der eigenen Pressemitteilung so: "Ein 2-Kilogramm-Brot verkaufte eine Bäckerei für 7,65 Euro, vier Viertel aber für je 2,40 Euro und damit für insgesamt 9,60 Euro."

Damit sei der Verbraucherschutz, der laut Landesverordnung eine der Aufgaben der Eichämter ist, nicht gewährleistet. "Wenn niemand Verkaufsmengen kontrolliert, wird das Geschäft auf Dauer zu einem Riesenschmarren", findet auch der bayerische Landesamtsdirektor Weberpals.