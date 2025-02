Unbekannte brechen in Arztpraxis in Lindenberg ein

Die Polizei Lindenberg ermittelt aktuell in einem Einbruchsfall. Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine Arztpraxis im Gebäude des ehemaligen Krankenhauses Lindenberg mitgeteilt. Bislang unbekannte Täter sind laut Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag über eine Fluchttür in das Gebäude gelangt.

Einbruch in Lindenberger Arztpraxis: Täter klauen Defibrillator

In der Arztpraxis nahmen die Täter verschiedene Medikamente, Bargeld sowie Computerzubehör mit. Außerdem hatten sie aus der noch in Betrieb befindlichen Dialysestation einen Defibrillator geklaut. Über den Entwendungsschaden kann die Polizei bislang keine Angaben machen, da sich die Täter vermutlich in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses aufgehalten hatten.

Polizei sucht Zeugen

Die Verantwortlichen wollen noch eine Liste der gestohlenen Gegenstände nachreichen, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Freitag etwas Verdächtiges im Bereich des leerstehenden Krankenhauses beobachtet haben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08381 92010 bei der Polizei Lindenberg melden.

