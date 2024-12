Frau überrascht Einbrecher in Leutkirch: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch um kurz nach 19:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im Tagungshaus Regina Pacis in der Bischof-Sproll-Straße eingebrochen. Eine Bewohnerin wurde der Polizei zufolge durch ein lautes Geräusch geweckt und entdeckte den Unbekannten, als er gerade ihre Schlafzimmertür öffnete. Die Frau sprach den Unbekannten an, der sofort seine Beine in die Hand nahm und flüchtete.

Einbruch in Leutkirch: Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Leutkirch prüft derzeit, ob der Einbrecher etwas gestohlen hatte. Offenbar hatte der Täter die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen und war so in die Räume gelangt. Zeugen, die zur oben genannten Tatzeit Verdächtiges im Bereich des Tagungshauses, in der Bischof-Sproll-Straße 9 beobachtet haben, sollen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Ermittlern melden.

