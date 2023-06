Nach meheren Einbrüchen im Allgäu: Wie schütze ich mich? Die Polizei gibt Tipps

In Obergünzburg, Ronsberg und um Mindelheim herum wurde in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Da sich die Fälle häufen, gibt die Polizei Tipps zur Prävention.

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser hat es seit vergangenen Donnerstag im Ost- und Unterallgäu gegeben. Nach Angaben der Polizei brachen in der Nacht auf Freitag unbekannte Täter über die Kellerfenster in zwei Wohnhäuser im Obergünzburger Ortsteil Freien ein. Sie entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich und hinterließen Schäden an Türen und Fenstern.

In Ronsberg ereignete sich ein ganz ähnlicher Fall wie in Obergünzburg

Ebenfalls nahe Obergünzburg, in Ronsberg Zadels, sind Unbekannte durch den Keller in ein Haus eingebrochen. Sie stahlen Schmuck im vierstelligen Wert. Da sie vorher durch andere Fenster und Türen einzubrechen versucht hatten, wird der Sachschaden ebenfalls auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08341/9330 zu melden.

Viele Einbrüche auch im Unterallgäu - unklar, ob Zusammenhang besteht

Auch im Unterallgäu - im Bereich der Polizei Mindelheim - wurden mehrere Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Genauere Informationen gibt es bisher noch nicht. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein möglicher Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Einbrüche hinterlassen nicht nur materielle, sondern vor allem psychische Wunden

Laut Polizei führt die Verletzung der Privatsphäre, die mit einem Einbruch einhergeht, zu einer massiven Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls. Das sei meist schlimmer als der materielle Schaden. Viele Opfer erlitten einen Schock, wenn nicht gar langfristige psychische Folgen. Oftmals wechseln Betroffene sogar den Wohnort.

Bürgerinnen und Bürger können der Polizei zufolge selbst einiges unternehmen, um Einbrüchen vorzubeugen. Schafften es Einbrecher nämlich nicht innerhalb von zwei Minuten ins Gebäude, bliebe es meist bei einem Versuch. Technische Vorkehrungen verlängerten außerdem die Zeit, in der die Polizei eingreifen könne und damit die Chance, Tatverdächtige festzunehmen.

Konkrete Tipps der Polizei zum Vorbeugen gegen Einbrüche sind:

Türen immer abschließen

Fenster, Balkon- und Terrassentüren geschlossen halten (gekippte Fenster sind offene Fenster)

Schloss auswechseln, wenn der Schlüssel verlorengegangen ist

Auf fremde Personen im Haus, auf dem Grundstück oder auf dem Grundstück des Nachbarn achten

Keine Hinweise auf eigene Abwesenheit geben

Die Kriminalpolizei stellt Fachberater zur Verfügung

In Memmingen, Kempten und Neu-Ulm gibt es bei den Kriminalpolizei-Dienststellen außerdem Fachberater für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Beratung ist kostenlos und auf Technik genauso ausgelegt wie auf das Verhalten. Eine Begehung des Hauses und eine Schwachstellenanalyse sind Teil der Beratung. Es wird auf Sicherheitsmängel geachtet und Gegenmaßnahmen gesucht.

Die Hausbesitzer bekommen im Anschluss ein Protokoll und eine Liste mit Herstellern und Fachbetrieben ausgehändigt, an die sie sich zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen wenden können.

