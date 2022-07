Die Flughafenfeuerwehr steht bereit, sollte sich ein Unglück am Allgäu Airport ereignen. Aber was machen die Männer, solange kein Notfall passiert?

15.07.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Flughafen Memmingen, es ist fünf Uhr früh. Draußen ist es noch Nacht. Drinnen, in der Feuerwache des Allgäu Airports, beginnt gerade die erste Schicht. Klaus Neukamm, Leiter der Flughafenfeuerwehr, macht sich in der Küche einen Kaffee. Auf dem Allgäu Airport sei es noch nie zu einem größeren Unglück gekommen, sagt der 59-Jährige. "Aber wir müssen uns immer vergegenwärtigen: Irgendwann kann mal was passieren."

