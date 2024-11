Glühwein selbstgemacht - so geht es

Zu einem gemütlichen Nachmittag oder Abend in der Adventszeit mögen einige Dinge gehören: (Selbstgemachte) Plätzchen zum Beispiel. Ein Adventskranz. Ein Adventskalender. Weihnachtsmusik, wahlweise mit oder ohne „Last Christmas“ von Wham, ganz sicher aber Glühwein oder als alkoholfreie Variante Kinderpunsch.

Glühwein lässt sich wirklich spielend einfach selbst machen - das braucht nicht einmal allzu viel Zeit. Rund eine Viertelstunde reicht, dann ist der selbst hergestellte Glühwein genussbereit.

Selbstgemachter Glühwein - Das Rezept

Um Glühwein selbst zu machen, sind folgende Zutaten nötig:

1 Liter Rotwein, vorzugsweise halbtrocken

2 Zimtstangen

3 Orangen (am Besten Bio-Qualität)

etwa zehn Gewürznelken

50 Gramm Brauner Zucker (je nach Belieben auch etwas mehr)

2 Sternanis

etwa 50 ml Rum

Der Rotwein wird im ersten Schritt mit allen Gewürzen in einem Topf erhitzt. Dabei wird der Saft der drei ausgepressten Orangen dazugegeben. Den Rest der (vorher gewaschenen) Orange in Scheiben schneiden und ebenfalls in den Topf werfen. Alles bei niedriger Hitze etwa zehn Minuten auf dem Herd lassen.

Nach zehn Minuten dann den Rum und den braunen Zucker zugeben und weitere zwei Minuten auf niedriger Stufe köcheln lassen. Fertig.

Wer Kinderpunsch selbst zubereiten möchte, muss Folgendes im Haus haben

etwa 500 ml Apfelsaft (Traubensäfte funktionieren wunderbar als Variation)

Früchtetee (mind. 3 Beutel)

2 Zimtstangen

1 Bio-Orange

1 Bio-Zitrone

ca 50 Gramm Brauner Zucker

1-2 Päckchen Vanillezucker

1 Liter Wasser

6 Nelken

Zuerst wird das Wasser mit den Teebeuteln zirka acht Minuten lang erhitzt. Dann kommen Apfelsaft, alle Gewürze, Zucker und Vanillezucker hinzu.

Im nächsten Schritt wird der Saft der ausgepressten Zitrone hinzugegeben, anschließend die in Scheiben geschnittene Orange.

Alles bei niedriger Hitze für etwa zehn Minuten ziehen lassen.

Vielleicht nicht schneller, aber vermutlich unkomplizierter: Beim nächsten Wocheneinkauf im Getränkemarkt oder der Getränkeabteilung des Supermarktes schon fertigen Glühwein oder Kinderpunsch kaufen. Flasche daheim öffnen, in einen Topf gießen, erhitzen und genießen....