Inzidenz-Wirrwarr: Wo kann man am Samstag im Allgäu einkaufen?

Die Tage werden wärmer und eigentlich wären die Allgäuer Städte momentan voll von Kunden - doch während des Lockdown gelten andere Regeln. So ist die Lage:

26.03.2021 | Stand: 11:22 Uhr

Das schöne Wetter lockt die Menschen hinaus, eigentlich würden viele an einem sonnigen Samstag im Frühling in den Allgäuer Städten einen Kaffee trinken und shoppen gehen. Wegen des Lockdowns ist das aktuell nicht möglich - zumindest nicht in der gewohnten Form. Wir erklären, was am Samstag in den Allgäuer Städten und Landkreisen gilt.

Die Notbremse betrifft aber nicht nur den Einzelhandel, sondern auch weitere Lebensbereiche. Welche Regeln generell im Allgäu gelten, erfahren Sie hier.

