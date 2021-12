In Allgäuer Geschäften werden zwar Geschenke gekauft – doch weihnachtliche Freude kommt kaum auf. Einige bestellen lieber im Internet - ein Problem für Händler.

Als sich der Nebel an diesem Freitagvormittag verzieht, kommen immer mehr Menschen in die Kaufbeurer Innenstadt. Einige sind mit Tüten bepackt, die Schaufenster sind weihnachtlich dekoriert. Doch adventliche Stimmung will nicht so recht aufkommen. Schilder weisen die Einkaufenden darauf hin, unter welchen Voraussetzungen sie die jeweiligen Geschäfte betreten dürfen. Vor manch einem Laden steht ein Tisch, der den Eingang blockiert: Die Kunden müssen dort nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Erst dann geht es zum Shoppen.