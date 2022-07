Einmal mit dem Fahrrad nach Zentralasien und wieder zurück: Das haben zwei Unterallgäuerinnen auf ihrer Reise erlebt

Ana und Ida Lutzenberger aus Schwaighausen legten über 15.000 Kilometer zurück. Aus ihrer Tour nach Zentralasien bringen sie außergewöhnliche Geschichten mit.

16.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wie gerne sie mit dem Rad fahren wollen, besangen bereits die Mitglieder der Rockband Queen in ihrem Lied „Bicycle“. Diesen Wunsch haben sich Ana (27) und Ida (25) Lutzenberger aus Schwaighausen (Kreis Unterallgäu) erfüllt.

410 Tage lang waren die Schwestern auf ihren Fahrrädern „Eddy“ und „Shauny“ in der Welt unterwegs. Sie legten 15.160 Kilometer in 16 Ländern zurück. Für jeden geradelten Kilometer wollten die beiden einen Euro Spenden sammeln für die Organisation „sea watch“, die sich im Mittelmeer für Geflüchtete einsetzt: „Rund 16.000 Euro sind bisher zusammengekommen“, sagt Ana. Die Aktion laufe noch bis Ende August.

Eigentlich wollten die beiden nach Peking radeln - doch das klappte nicht wie geplant

„Zu Beginn waren wir sehr zügig unterwegs“, erzählt Ana. Aber je langsamer man fahre, desto spannender werde die Reise. Als Reiseziel hatten sich die beiden ursprünglich Peking vorgenommen – einmal hin und wieder zurück. Doch geschlossene Grenzen wegen der Pandemie machten den Plan zunichte. Deswegen mussten die beide auch zweimal auf den Luftweg zurückgreifen, obwohl sie eigentlich auf Flüge verzichten wollten.

Die Schwestern rollten unter anderem über die Türkei, durch Zentralasien in den Iran und den Irak

Statt nach Peking führte die beiden ihr Weg durch Europa, in die Türkei und dann quer durch Zentralasien und über Iran und Irak wieder zurück. Durch Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan: „Länder, die in Deutschland kaum jemand kennt“, sagt Ida. Und die auch gerne umbenannt wurden, wie von der Oma der beiden Radlerinnen, die vermutete, ihre Enkelinnen durchquerten gerade „Pekingstan“.

Bilderstrecke

Mit dem Fahrrad auf Weltreise

1 von 8 2 von 8 3 von 8 4 von 8 5 von 8 6 von 8 7 von 8 8 von 8 Ana und Ida Lutzenberger radeln durch die Welt. Die Eindrücke aus ihren Reisen sind vielfältig. Bild: Lutzenberger Ana und Ida Lutzenberger radeln durch die Welt. Die Eindrücke aus ihren Reisen sind vielfältig. Bild: Lutzenberger 1 von 8 Bild: Lutzenberger Bild: Lutzenberger

Die Lieder von Queen haben die Rad-Nomadinnen auf ihrer Reise begleitet. „Wenn es auf dem Rad eintönig wurde, haben wir uns mit Musik und Podcasts bei Laune gehalten“, erzählen die beiden. Je nach Land veränderte sich auch die musikalische Begleitung. „In der Türkei haben wir beispielsweise viel türkische Musik gehört“, sagt Ana. Und eine neue Form der Unterhaltung entwickelt: Fahraoke. „Dort sind tragbare Karaoke-Mikrofone sehr verbreitet. Wir haben uns dann immer eines an den Lenker geschnallt und so das Fahrrad-Karaoke erfunden.“

Lesen Sie auch

Reisen Mit dem Fahrrad von Memmingen in den Iran: 13.000 Kilometer haben diese Frauen bereits auf dem Tacho

Lesen Sie dazu auch: Mit dem Fahrrad nach Zentralasien: Ana und Ida Lutzenberger ziehen Zwischenbilanz

Dass viele Menschen sie herzlich in ihrem Zuhause aufgenommen haben, hat die Schwestern besonders berührt. „In den muslimischen Ländern ist der Gast das höchste Gut“, erzählt Ana. Häufig seien sie zum Essen und Übernachten eingeladen worden. Kulinarisch sei das manchmal schwierig gewesen. „In Kasachstan beispielsweise gilt vergorene Kamel- oder Pferdemilch als gängiges Getränk, das man daher auch seinen Gästen anbietet. Es schmeckt leider fürchterlich“, erzählt Ana und lacht.

Grenzenlose Gastfreundschaft erfuhren die Unterallgäuerinnen im Iran

Im Iran wurden die Radlerinnen von der Gastfreundschaft „manchmal beinahe erschlagen“. „Dort haben uns Leute beim Vorbeifahren Tüten mit Essen aus dem Autofenster gehalten und uns mit Aufmerksamkeit überhäuft“, sagt Ida. Manchmal sei es auch ins Extreme gekippt: „Einmal haben uns Einheimische gezeigt, dass es eine Whatsapp-Gruppe gibt, in der unser Weg mit Fotos und Videos dokumentiert wird. Das war schon seltsam.“

Bilderstrecke

Mit dem Rad bis nach Usbekistan: Zwei Unterallgäuerinnen radeln durch Zentralasien

1 von 6 Nachts draußen in der Steppe: Kasachstan ist nicht dicht besiedelt, da liegt die nächste Stadt auch mal 600 Kilometer entfernt. Bild: Ana und Ida Lutzenberger Nachts draußen in der Steppe: Kasachstan ist nicht dicht besiedelt, da liegt die nächste Stadt auch mal 600 Kilometer entfernt. Bild: Ana und Ida Lutzenberger 2 von 6 Die Mäntel aus Usbekistan gefallen den Rad-Nomadinnen gut. Und der Straßenkatze auf Ida Lutzenbergers Schulter wohl auch. Bild: Ana und Ida Lutzenberger Die Mäntel aus Usbekistan gefallen den Rad-Nomadinnen gut. Und der Straßenkatze auf Ida Lutzenbergers Schulter wohl auch. Bild: Ana und Ida Lutzenberger 3 von 6 Das letzte Dorf für die kommenden 150 Kilometer (Kirgistan). Bild: Ana und Ida Lutzenberger Das letzte Dorf für die kommenden 150 Kilometer (Kirgistan). Bild: Ana und Ida Lutzenberger 4 von 6 Radtour durch usbekische Stadt Samarkand, die an der historischen Seidenstraße liegt. Bild: Ana und Ida Lutzenberger Radtour durch usbekische Stadt Samarkand, die an der historischen Seidenstraße liegt. Bild: Ana und Ida Lutzenberger 5 von 6 Tee und Kekse mit usbekischen Straßenarbeiterinnen und -arbeitern. Bild: Ana und Ida Lutzenberger Tee und Kekse mit usbekischen Straßenarbeiterinnen und -arbeitern. Bild: Ana und Ida Lutzenberger 6 von 6 Ida Lutzenberger trotzt in Kirgistan den kalten Temperaturen. Bild: Ana und Ida Lutzenberger Ida Lutzenberger trotzt in Kirgistan den kalten Temperaturen. Bild: Ana und Ida Lutzenberger 1 von 6 Nachts draußen in der Steppe: Kasachstan ist nicht dicht besiedelt, da liegt die nächste Stadt auch mal 600 Kilometer entfernt. Bild: Ana und Ida Lutzenberger Nachts draußen in der Steppe: Kasachstan ist nicht dicht besiedelt, da liegt die nächste Stadt auch mal 600 Kilometer entfernt. Bild: Ana und Ida Lutzenberger

In Kurdistan, einer autonomen Region des Irak, seien sie sogar zu lokalen Berühmtheiten geworden. Dreimal wurden sie von kurdischen Fernsehteams interviewt. Zudem waren die Schwestern häufig mit einer „Überfürsorglichkeit“ konfrontiert. „Im Iran dürfen Frauen nicht alleine reisen, daher machten sich die Leute Sorgen um uns“, sagt Ana. Häufig seien sie gefragt worden, ob die Eltern das erlaubt hätten oder wo ihr Ehemann sei.

Das Privileg eine deutsche Frau zu sein: Viele Menschen hätten nicht die Chance eine solche Reise zu unternehmen

Als Frauen hätten sie aber auch das Glück gehabt, dass sie sowohl mit Frauen als auch mit Männern sprechen durften. „Ein männlicher Reisender erzählte uns, dass er keinen Kontakt zu den Frauen hat, es ist nicht gerne gesehen, wenn sie mit anderen Männern sprechen.“ Doch die beiden Unterallgäuerinnen konnten teilhaben an einer Welt, in der die Frauen nicht die selben Freiheiten haben.

Viele Gesprächspartnerinnen seien zwar beeindruckt gewesen von der Reise, hätten aber weder rechtlich noch vom Geld her die Möglichkeiten, das Land zu verlassen. „Zudem lernen die meisten Frauen gar nicht darüber nachzudenken, ob sie so etwas überhaupt wollen“, sagt Ida.

Einmal übernachteten sie bei einer Lehrerin an einer Mädchenschule. „Dort durften wir einen Vortrag halten vor über 600 Schülerinnen.“ Es sei schön gewesen, die Mädchen zu motivieren. „Aber auch traurig, da kaum jemand von den jungen Frauen die Möglichkeit haben wird, dasselbe zu tun“, sagt Ana.

Das neue Lieblingsessen der beiden ist Softeis mit Rosenwasser und Karottensaft

Im Iran entdeckten die beiden auch ihre neue Lieblings-Eiskreation: Softeis mit Rosenwasser, Safran und frischgepresstem Karottensaft. Derart gestärkt traten die beiden den Rückweg an. Im Gepäck: jede Menge Erinnerungen, ungewöhnliche Hüte aus verschiedenen Ländern und zwei Messer – ein Geschenk von iranischen Polizisten. All diese Reisegeschichten wollen die Schwestern nun in einem Buch festhalten.