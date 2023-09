So gehen Balderschwang und Heimenkirch mit den stark steigenden Einwohnerzahlen um

Im Allgäu geht fast überall die Einwohnerzahl nach oben. Die Region verzeichnet dabei bayernweite Rekorde. Zwei Bürgermeister zeigen unterschiedliche Konzepte.

25.09.2023 | Stand: 06:31 Uhr

Bürgermeister Konrad Kienle kann sich in seinem Bürostuhl in Balderschwang entspannt zurücklehnen. Geht es um die Zukunft der Oberallgäuer Gemeinde, dann stehen die Zeichen gut: Gerade wurden neue Gewerbeflächen geschaffen, ein Wohnhaus mit 18 Wohnungen wurde bezogen, es hat heuer schon fünf Hochzeiten gegeben. Mit einem Schmunzeln fügt Kienle hinzu: Vielleicht ist so auch der Nachwuchs gesichert.

