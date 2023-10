Wie das warme Wetter den Einzelhandel im Allgäu beeinflusst

Der Einzelhandel im Allgäu spürt die Sorgen der Verbraucher und spricht von einer zurückhaltenden Kundschaft. Davon betroffen ist auch der Online-Handel.

Die Sonne scheint, die Temperaturen liegen über 20 Grad, es ist goldener Herbst: „Da will niemand warme Winterschuhe kaufen“, sagt Mechthild Feldmeier ( Memmingen), schwäbische Bezirksvorsitzende des Handelsverbandes. Das Wetter spiele für den Umsatz im Textil-Einzelhandel eine zentrale Rolle, wenn auch nicht die einzige. Das bestätigen mehrere Händler im Gespräch mit unserer Redaktion. Derzeit sei eine Kaufzurückhaltung zu spüren, sagt Feldmeier.

Die Branche steht vor ihrer wohl wichtigsten Zeit im Jahr: Weihnachten. Anfang November startet das Weihnachtsgeschäft, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbandes Bayern. Noch griffen Verbraucher zögerlich zur Herbst-Winter-Ware.

Das hat auch Mechthild Feldmeier bemerkt. Bei den Kunden des Memminger Einzelhandels sei eine Vorsicht zu spüren, die ihren Tiefpunkt am Beginn des Krieges in der Ukraine erreicht hatte. „Da gab es einen richtigen Dämpfer“, sagt Feldmeier. Sie vermutet, dass von da an bei vielen Menschen eine Unsicherheit darüber, wie sich etwa die Nebenkosten entwickeln werden.

Einzelhandel im Allgäu: Welchen Umsatz machen sie bis Ende des Jahres?

Diesen Eindruck hat auch der Handelsverband Bayern, sagt Ohlmann. Nach der für den Einzelhandel so schweren Corona-Zeit habe man geglaubt, dass es danach schon wieder laufen werde. Doch jetzt sparten die Verbraucher – „statt drei Flaschen Wein wird nur noch eine gekauft“, nennt Ohlmann ein Beispiel. Was in diesem Jahr jedoch neu sei: Auch der Online-Handel spüre den Rückgang. Das sei zum ersten Mal seit Jahren der Fall.

Ohlmann kann das für Schwaben mit Zahlen belegen. Die Umsatz-Prognose für den Handel liegt bis Ende des Jahres bei 9,6 Milliarden Euro. Darin enthalten sind 1,7 Milliarden für den Online-Handel. Das seien zwar inflationsbereinigt sogar zwei Prozent Wachstum, sagt Ohlmann. Doch in den vergangenen Jahren verzeichnete das Onlinegeschäft Umsatzsteigerungen von 16 bis 20 Prozent. „Auch der Online-Handel muss nun Federn lassen“, bilanziert Ohlmann.

Weniger zögerlich seien die Kunden in Kaufbeuren, sagt Maximilian Fischer, Einzelhändler und Mitglied in der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren. Dieser Verbund setzt sich für einen starken Handel und eine erfolgreiche Gastronomie ein. Heuer habe sich die Kundenfrequenz sogar wieder erhöht, lautet Fischers Eindruck.

Er selbst vertreibt Pfeifen, Tabak und Zubehör sowohl stationär als auch online. Beide Sparten seien nicht eingebrochen. Obwohl sich wieder mehr Menschen in der Kaufbeurer Innenstadt tummelten, seien aber Leerstände nach wie vor ein großes Problem, fasst Fischer die aktuelle Lage zusammen.

E-Bike statt Winterkollektion im Handel

Christian Campagna, Leiter des Reischmann-Modehauses in Kempten, spürt bei seinen Kundinnen und Kunden zwar keine allgemeine Kaufzurückhaltung. Allerdings habe sich der Konsum verschoben: Wegen des warmen Herbstwetters spüre auch Reischmann einen Rückgang bei den Verkäufen der Herbst-/Winterkollektion.

Stattdessen seien E-Bikes oder Laufschuhe begehrt, sagt Campagna. Reischmann profitiere von seinen unterschiedlichen Marktsegmenten. Sowohl in den Geschäften vor Ort, als auch im Online-Handel. Bei Letzterem gebe es nach wie vor ein Plus. Die Umsätze, die während der Pandemie erzielt wurden, habe man halten können.

