Eishockey: Der Abschied aus Augsburg tut Thomas Holzmann weh

Der Buchloer Eishockey-Profi spielt in den Planungen der Augsburger Panther keine Rolle mehr. Was Thomas Holzmann jetzt plant.

07.05.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Thomas Holzmann ist nicht nur da hingegangen, wo es wehtut. Das ist im Eishockey der Raum vor dem gegnerischen Tor, wo einen die Kontrahenten mit dem Stock bearbeiten, schubsen oder auch schlagen. Thomas Holzmann hat auch entsprechend einstecken müssen: Eine Schädelfraktur, zwei Fußbrüche oder ein Syndesmosebandriss sind nur ein Auszug aus seiner Krankenakte. Neue Einträge werden zumindest in Augsburg nicht mehr hinzukommen. Die Panther verlängern den Vertrag des Angreifers nicht. Der 33-Jährige verabschiedet sich schweren Herzens: „Natürlich waren die Panther meine erste Option. Ich hänge sehr am Verein und habe hier vermutlich die schönste Zeit meiner Karriere erlebt.“

Sechs Jahre lang zählte Thomas Holzmann zu den Stützen beim AEV

In der Kaderplanung des neuen Trainers Mark Pederson ist kein Platz mehr für den gebürtigen Buchloer, der sechs Jahre lang zu den Stützen des Teams zählte und zum Nationalspieler wurde. „Ich habe hier alle Höhen und Tiefen erlebt. An zwei Deutschland-Cups in Augsburg im Nationaltrikot werde ich mich immer zurückerinnern“, sagt Holzmann, der mit seiner Frau Steffi in Augsburg Wurzeln geschlagen hat. „Wir haben hier viele nette Menschen kennengelernt und fühlen uns zuhause.“ Neben seinem Debüt im Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust war ein weiterer Höhepunkt die Play-off-Serie 2019 mit dem Halbfinale gegen den EHC Red Bull München. Fans in ganz Deutschland drückten dem Außenseiter die Daumen. Die Mannschaft von Trainer Mike Stewart forderte dem Favoriten alles ab und zog hauchdünn mit 3:4-Niederlagen den Kürzeren. Holzmann blockte in München einen mächtigen Schlagschuss mit dem Fuß und kam humpelnd auf die Wechselbank. Trotz gebrochenem Mittelfuß fuhr er zum nächsten Einsatz und spielte auch die folgende Saison komplett durch – mit Schrauben und Schmerzen im Fuß. „Das gehört im Eishockey dazu, dass man auch seinen Körper ein Stück weit opfert.“

555 Einsätze bestritt Thomas Holzmann in der Deutschen Eishockey-Liga DEL

555 Einsätze bestritt Holzmann in der DEL für die Kassel Huskies, Hannover Scorpions, Hamburg Freezers, Iserlohn Roosters, den EHC München und Augsburg. In 282 Partien für den AEV erzielte er 47 Tore und gab 54 Vorlagen. Auch die Teilnahme an der Champions-Hockey-League mit sieben Einsätzen und einem Treffer zählt er zu den großen Momenten im AEV-Dress. „Wie uns die Fans auf unseren Reisen nach Schweden, Nordirland oder Tschechien begleitet haben, werde ich nie vergessen“, blickt der Stürmer zurück. Seine Laufbahn will er noch nicht beenden. „Schade, dass es in Augsburg für mich ohne Play-offs zu Ende gegangen ist. Aber ich spüre noch genügend Feuer in mir. Ich fühle mich fit genug, um weiter zu spielen“, sagt der Angreifer. Mit seinen Agenten beginnt die Suche nach einem neuen Klub. Manager Duanne Moeser lobt Holzmann und Jaroslav Hafenrichter, der ebenfalls gehen muss, als „zwei Spieler, die sich mit unserem Klub identifizieren und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellten. Sie haben unser Trikot mit