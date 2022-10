ECDC Memmingen entlässt Trainer Björn Lidström

Eishockey-Oberliga-Vizemeister ECDC Memmingen hat sich von Cheftrainer Björn Lidström getrennt. Was über seinen Nachfolger bekannt ist.

31.10.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Björn Lidström ist nicht mehr Cheftrainer des ECDC Memmingen. Der Tabellen-Neunte der Eishockey-Oberliga Süd vermeldet am Montagabend die Entlassung des 47-jährigen Schweden.

Lidström war als Nachfolger von Sergej Waßmiller erst vor Saisonbeginn zu den Indians gekommen. Dort verzeichnete er einen schwierigen Start mit drei Niederlagen zum Liga-Auftakt. Nach zehn Spieltagen liest sich die Bilanz mit vier Siegen bei sechs Niederlagen zwar etwas besser. Dennoch rumorte es zuletzt gewaltig im Lager des Tabellenneunten.

Im letzten Heimspiel gegen den bislang sieglosen Aufsteiger Klostersee gelang dem Vorjahres-Vizemeister nach schwacher Leistung gerade noch ein glücklicher 4:3-Erfolg in der allerletzten Minute.

Fans früh unzufrieden mit Spielsystem beim ECDC Memmingen

In der Defensive präsentierten sich die Indians zu anfällig, vorne wurde eine Vielzahl an Chancen teils fahrig vergeben, fast alle Leistungsträger des Teams konnten nicht an die Vorsaison anknüpfen. So lauteten die Haupt-Vorwürfe vieler Fans, die im Internet schon früh heftige Kritik äußerten.

ECDC-Sportvorstand Sven Müller hatte vor drei Wochen in "Stockcheck", dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung bekräftigt, dem Trainer mehr Zeit geben zu wollen.

ECDC Memmingen entlässt Björn Lidström: kaum positive Entwicklung erkennbar

In einer internen Analyse sei man nach den letzten Spielen aber zu dem Ergebnis gekommen, dass auch zuletzt kaum eine positive Entwicklung zu erkennen war.

"Uns ist die Entscheidung, Björn freizustellen, sehr schwer gefallen. Er ist sehr kompetent und hatte das Team jederzeit hinter sich – es hat aber einfach nicht funktioniert", wird Müller am Montag in einer Vereinsmitteilung zitiert. Und weiter: "Trotz guter Trainingsleistungen konnte die Mannschaft das vorhandene Potenzial in den Spielen so gut wie nie abrufen und wirkte zum Ende hin sehr verunsichert, was sich in den Ergebnissen widergespiegelt hat."

ECDC Memmingen Trainer: Daniel Huhn übernimmt - vorerst

Zu den kommenden Spielen übernimmt der bisherige Co-Trainer Daniel Huhn interimsmäßig das Amt des Head Coaches. Für den ECDC stehen bis Sonntag drei Spiele an: Am Mittwoch empfängt man am Hühnerberg den derzeit formstarken Altmeister SC Riessersee (19.30 Uhr). Am Freitag geht's zum Derby zum EV Lindau, am Sonntag um 18 Uhr gastieren die Tölzer Löwen in Memmingen.

Bis wann ein neuer Cheftrainer gefunden sein soll, teilte der Verein heute nicht mit. Nach Informationen der Allgäuer Zeitung befindet man sich in Gesprächen mit einem höherklassig erfahrenen Trainerkandidaten.