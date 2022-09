Am Freitag startet die Eishockey-Oberliga in die neue Saison. Wie sich ECDC Memmingen, EV Füssen und EV Lindau vorbereitet und welche Ziele sie haben.

29.09.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Mit Gastspielen in Oberbayern starten der ECDC Memmingen und der EV Füssen in die neue Saison der Eishockey-Oberliga Süd. Während die Indians in Bad Tölz ran müssen, ist der EVF beim Nachbarn in Landsberg gefordert. Heimrecht genießt zum Auftakt der EV Lindau gegen die Passau Black Hawks.

