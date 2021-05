Nationaltorhüterin Jennifer Harß hat zwar Verständnis für die kurzfristige Absage der Frauen-WM in Kanada. Die Füssenerin sagt aber auch: "Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen."

08.05.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Frau Harß, normalerweise wären sie jetzt gerade mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Kanada. Die wurde aber kurz vor dem Abflug wegen der Corona-Situation in der Provinz Nova Scotia abgesagt. Was machen Sie jetzt mit ihrer freien Zeit?