Eisregen im Allgäu und in Bayern: Wo wird es heute besonders glatt?

Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: Am Sonntagmorgen kann es im kompletten Allgäu spiegelglatt werden. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Demnach gehen die Niederschläge nach kurzem, kräftigem Schneefall im Laufe der Nacht und des Morgens in Regen über. „Dieser kann auf kalten Böden gebietsweise gefrieren. Es besteht die Gefahr von Glatteis!“

Am Sonntagmorgen teilte der Betreiber der Breitachklamm mit, das beliebte Ausflugsziel müsse wegen der aktuellen Wetterbedingungen kurzfristig geschlossen werden. Während am Flughafen München bereits Flüge annulliert wurden, läuft der Betrieb am Memminger Flughafen laut Website regulär. Auch die Bahnverbindungen im Allgäu scheinen aktuell nicht betroffen. Wer allerdings heute eine Fernreise plant, muss sich auf Verspätungen und Ausfälle rund um Frankfurt einstellen.

Eisregen im Allgäu - Warnung im Norden

Die sogenannte „Vorabinformation Unwetter vor Glatteis“ gilt für das komplette Allgäu derzeit bis 10 Uhr. Zudem für große Teile von Baden-Württemberg und in Bayern bis Franken. Niederbayern, Oberbayern und die Landeshauptstadt München sind auf der Karte des Wetterdienstes bereits dunkelrot eingefärbt - eine Unwetterwarnung der Stufe 3 (siehe unten). Hier gilt laut DWD „Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich gefrierenden Regen.“

Am Münchner Flughafen gibt es wegen Schnee und Glätte Einschränkungen. Laut Website des Flughafens wurden einige Flüge annulliert, die am Sonntagmorgen hätten starten sollen. Nach Angaben eines Flughafensprechers fielen die Entscheidungen der Airlines für die Flugausfälle bereits gestern. Sie seien eine „Vorsichtsmaßnahme“ gewesen. Es sei derzeit wechselseitig eine Start- und Landebahn offen, die andere werde geräumt.

Und auch nördlich und östlich des Allgäus, rund um Neu-Ulm und Landsberg, warnt der Wetterdienst bereits vor „markanter Glätte“. Der DWD empfiehlt: „Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten vermeiden. Verhalten im Straßenverkehr anpassen. Verzögerungen und Behinderungen einplanen.“

Wetter im Allgäu heute

Spätestens zur Mittagszeit lassen die Niederschläge im Allgäu heute am Sonntag nach. Es bleibt allerdings überwiegend bewölkt bei 5 bis 8 Grad. Auch morgen an Heilige Drei Könige sieht es kaum freundlicher aus. In der Nacht zum Dienstag regnet es erneut.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.