Wird das Erdgas abgedreht?

Wie soll das Haus oder die Wohnung zukünftig warm bleiben? Diese Frage beschäftigt im Allgäu zahlreiche Menschen. Nicht nur Eigentümer und Mieter, sondern auch die Kommunen, die sich im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung mit der Energie der Zukunft beschäftigen müssen. Das Ziel: Fossile Energieträger wie Öl und Gas sollen keine Rolle mehr spielen. Vor kurzem hat sich auch der Kemptener Klimabeirat damit beschäftigt. Und in der Sitzung ist ein Thema angesprochen worden, das auch in anderen Regionen Deutschlands - etwa in Mannheim - bereits für Aufsehen sorgte: Erdgas soll abgedreht werden. Und beim Wasserstoff wird infrage gestellt, wie wirtschaftlich dieser ist. Wie ist es um das Gasnetz im Allgäu bestellt und welche Lösungen sehen Energieversorger?

