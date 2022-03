Die Preise für Sprit und Gas steigen immer weiter, Allgäuer Kommunen warnen vor den Folgen. Wie überstehen Menschen mit kleinen Einkommen diese Krise?

11.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

An der Tankstelle ist der Krieg in der Ukraine derzeit deutlich spürbar – zum Leidwesen der Autofahrerinnen und Autofahrer im Allgäu. Und nicht nur die Spritpreise klettern, auch Erdgas wird deutlich teurer. Bei Stadtverwaltungen in der Region heißt es, dass sich nun die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen werde. Und es gibt die Forderung, dass der Bund „soziale Verwerfungen“ durch Steuersenkungen verhindert.