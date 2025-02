Ermittlungen in Memminger Stadtverwaltung: Unternehmer muss vor Gericht

Im Ermittlungsfall gegen Mitarbeiter der Memminger Stadtverwaltung gibt es neue Erkenntnisse. Es ist ein Strafbefehl gegen ein Unternehmen erlassen worden, wie die Staatsanwaltschaft bestätigt. Da das Unternehmen dagegen Einspruch eingelegt hat, wird es zu einer Gerichtsverhandlung kommen.

Mittagessen und Eintrittskarten für Fachmesse

Im Juni vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass gegen sieben Mitarbeiter der Memminger Stadtverwaltung ermittelt wird. Der Vorwurf: Vorteilsannahme. Demnach soll ein Unternehmen aus dem Zollernalbkreis (Baden-Württemberg, südlich von Tübingen) den städtischen Bediensteten bestimmte Leistungen angeboten haben, um im Gegenzug bei städtischen Auftragsvergaben bevorzugt zu werden. Die Staatsanwaltschaft Hechingen präzisierte am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion: Mehrere Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen im Jahr 2021 von dem Geschäftsführer des Unternehmens zu einem Mittagessen eingeladen worden sein. Im Jahr 2022 soll er zudem städtischen Bediensteten mehrere Eintrittskarten für eine Fachmesse überlassen haben. Damit könnte der Tatbestand der Vorteilsgewährung erfüllt sein. Insgesamt soll es sich um einen Gegenwert von mehreren Hundert Euro handeln. Die Folgen reichen von einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bis zu einer Geldstrafe, heißt es bei der Staatsanwaltschaft.

Einspruch gegen Strafbefehl, nun also Gerichtsverhandlung

Sie beantragte beim Amtsgericht Albstadt, dass gegen den Geschäftsführer des Unternehmens ein Strafbefehl erlassen wird wegen des Vorwurfs der Vorteilsgewährung in zwei Fällen. Das Gericht kam dem nach. Strafbefehle werden ohne vorherige Hauptverhandlung erlassen. Werden sie von den Beschuldigten anerkannt, kommt dies einer Verurteilung gleich. In diesem Fall hat der Geschäftsführer aber Einspruch eingelegt. Also wird es zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Wann das sein wird, ist nach Angaben des Amtsgerichts Albstadt von Mittwoch noch nicht klar. Die Ermittlungen gegen die Mitarbeiter der Memminger Stadtverwaltung laufen noch.

Polizei: Wichtig, sich auf Verwaltung verlassen zu können

Auch wenn der Gegenwert in diesem Fall den Betrag von mehreren Hundert Euro nicht überschreiten soll, sei es wichtig, dem nachzugehen, heißt es bei der Polizei. Denn es sei in Deutschland ein hohes Gut, sich auf die öffentliche Verwaltung verlassen zu können. Die Bürger hätten einen Anspruch darauf, dass sich Behörden gesetzestreu verhalten.

Nach Angaben der Polizei war das Verfahren im Herbst 2022 ins Rollen gekommen. Damals hatte die Staatsanwaltschaft einen Hinweis auf die Verdachtsfälle erhalten. Seither ermittelten Kriminalpolizei Memmingen und Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche des Unternehmens und mehrere städtische Bedienstete.