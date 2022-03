Ernten statt einkaufen: Was Hobbygärtner im Allgäu jetzt wissen müssen

Hochbeet oder nicht? Und wie hält man Schnecken fern? Gemüse oder Kräuter selbst anzubauen liegt im Trend. Eine Expertin erklärt, worauf es zu achten gilt.

26.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Frühling ist da und die Hobbygärtner zieht es nach draußen. Auch im Allgäu liegt es im Trend, im Garten und auf dem Balkon nicht mehr nur auf Blumen zu setzen. „Wer Gemüse oder Kräuter im eigenen Garten anbaut, bei dem wächst oft die Wertschätzung für Lebensmittel. Außerdem ist es immer gut, wenn Produkte vor Ort geerntet werden können und keine weiten Transportwege zurücklegen müssen“, sagt Doris Ochsenreiter. Die Lehrerin unterrichtet an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Kempten unter anderem das Fach „Garten und Natur“ – und weiß, dass es für eine gute Ernte vor allem Erfahrung braucht. „Man sollte sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen.“ Für Hobbygärtner hat sie einige Tipps parat.

Welche Aufgaben stehen jetzt an?

Wer nicht gerade ein Gewächshaus oder ein Frühbeet hat, sollte zur Zeit noch keine Pflanzen nach draußen bringen, sagt Ochsenreiter. Jetzt gehe es drinnen um die Anzucht, zum Beispiel von Tomaten oder Sellerie. „Wer Paprika und Chili selbst ansäen möchte, muss allerdings schnell sein – dafür ist es schon fast zu spät.“ Die optimale Zeit hierfür sei Mitte Februar.

Wann sollten die Pflanzen nach draußen?

Ob selbst angesät oder gekauft: Wann es für die gewachsenen Pflanzen genau nach draußen geht, hängt vom Gemüse oder Kraut ab. „In der Regel kommen die Pflanzen nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freiland“, sagt die Expertin. Sollte dann noch einmal Frost angesagt werden, können sie mit einem Gartenfließ oder einem Leintuch abgedeckt werden. Achtung: Gurken sind sehr empfindlich und brauchen eine Bodentemperatur von zehn Grad.

Was kann direkt draußen angesät werden?

Eine Direktsaat im Freiland bietet sich laut Ochsenreiter vor allem bei Wurzelgemüse an. Karotten beispielsweise können von Anfang März bis Mitte Juli angesägt und etwa drei Monate später geerntet werden. Auch viele Kräuter können direkt draußen angesät werden, zum Beispiel Petersilie (März bis Mai) und Schnittlauch (April oder August). Hier rät die Expertin, eine Pflanze zu kaufen und ins Beet zu setzen und ein Exemplar selbst anzusäen. „Dann ist immer genug da.“

Was sind gute Nachbarn und welche Pflanzen vertragen sich weniger?

Ein gutes Paar sind beispielsweise Tomaten und Basilikum – letzterer hält weiße Fliegen fern. Auch Zwiebeln oder Lauch und gelbe Rüben sind gute Nachbarn, weiß Ochsenreiter. „Kartofflen und Tomaten passen dagegen gar nicht zusammen und sollten weit weg voneinander stehen.“

Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

Häufig werden zu viele Pflanzen auf zu engen Raum gesetzt. Man dürfe nicht vergessen, dass das Gemüse wächst und Platz braucht. Auch solle man darauf achten, was wie eingepflanzt wird. „Kohlrabi muss eher flach gesetzt werden, sonst bildet sich keine Knolle“, sagt Doris Ochsenreiter.

Hochbeet oder nicht?

„Hochbeete sind sehr beliebt, obwohl sie teuer und pflegeintensiv sind“, sagt die Expertin. Gerade Anfänger hätten oft Angst vor dem Gärtnern auf der „freien Fläche“. Die Vorteile: Hochbeete erwärmen sich schnell, was bei den kalten Nächten im Allgäu ein Pluspunkt ist. Außerdem kann im Stehen rückenschonend gearbeitet werden. Der Nachteil: Die Beete brauchen sehr viel Wasser, die Pflanzen müssen im Sommer zum Teil zweimal täglich gegossen werden.

Wie wird ein Hochbeet befüllt?

Einfach Erde ins Beet zu kippen reicht nicht. Laut der Lehrerin sollte das Beet zunächst mit Hasendraht ausgelegt werden, darauf kommt eine Schicht aus Ästen und Zweigen für die Belüftung, dann folgt Häckselgut. Bevor die Erde ins Beet kommt, braucht es noch eine Schicht als Barriere. Ochsenreiter rät zu Rasensode, möglich sei auch ein Fließ oder Schafswolle.

Was tun gegen Schnecken?

Wenn der Salat löchrig ist oder eine Pflanze ganz aufgefressen wurde, ist der Frust oft groß. Um Schnecken aus dem Beet fernzuhalten, hat Doris Ochsenreiter einen Tipp: „Vor 12 Uhr mittags gießen“, sagt die Expertin. Schnecken könnten Wasser aus 300 bis 400 Meter Entfernung riechen. Wird am Abend gegossen, haben die Schnecken die ganze Nacht Zeit, um zum Beet zu kriechen, und sie können sich in Ruhe satt fressen. Wenn sie sich aber am Vormittag auf den Weg machen, schleimen sie in der Mittagshitze aus und kommen nicht weiter. „Das klingt gemein, kann aber effektiv sein.“ Das ganze gelte aber nicht für Hochbeete, die im Sommer teils morgens und abends gegossen werden müssen. „Wer im Hochbeet Schnecken hat, hat diese oft selbst hineingebracht – zum Beispiel über den Kompost.“

