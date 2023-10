"Da habe ich eine Gänsehaut bekommen" - Allgäuer Landtagsabgeordnete erleben ihre erste Sitzung

Der erste Tag ist für die Allgäuer Landtagsabgeordnete im Maximilianeum ganz unterschiedlich. Von einem Kaffee mit Söder, Erwartungen und einem Bar-Besuch.

30.10.2023 | Stand: 18:01 Uhr

All das wird Peter Wachler nie mehr vergessen: „Heute Früh im Gottesdienst erklang die Bayernhymne, das ging durch Mark und Bein. Als wir dann aufs Maximilianeum zugelaufen sind, habe ich eine Gänsehaut bekommen.“ Für Wachler (44) beginnt an diesem Montag nichts weniger als ein neues Leben. Der CSU-Politiker ist jetzt Landtagsabgeordneter und vertritt den Stimmkreis Kaufbeuren. Mit seinen Parteifreunden Andreas Kaufmann und Joachim Konrad steht er am Nachmittag im Steinernen Saal des Landtags, Karl der Große und Ludwig der Bayer schauen von Gemälden auf das Trio herab. Auch für Kaufmann und Konrad ist es der erste Tag als Abgeordnete. Der Oberallgäuer Konrad hat sich aus Spaß am Rednerpult des Plenarsaals fotografieren lassen. Wann spricht er tatsächlich dort? „Daran ist noch nicht zu denken“, antwortet der 45-Jährige und lächelt.

