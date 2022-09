Der erste Schnee in den Allgäuer Alpen ist da

Es ist offiziell: Die kalte Jahreszeit kommt. An diesem Wochenende fiel der erste Schnee in den Allgäuer Bergen.

Im Tal wird es herbstlicher, in den Bergen kündigt sich schon der Winter an: Am Samstag ist der erste Schnee in den Allgäuer Alpen gefallen. Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor mutmaßte bereits Anfang der Woche, dass aufgrund der Nordwestlage starke Regen- und Schneefälle in den Alpen möglich sind: "In Allgäuer Alpen - etwa auf dem Nebelhorn und dem Fellhorn - schneit es also auf jeden Fall."

Am Freitagvormittag waren es nur dunkle Wolken und dichter Nebel, die sich um den Gipfel des Nebelhorns bewegten, in der Nacht fielen daraus aber die ersten Flocken, wie auf der Webcam der Möserbahn im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand in Oberstdorf zu sehen ist. Auch auf der Webcam der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen an der Nebelhornbahn ist Schnee zu sehen.

Auf dem Nebelhorn in Oberstdorf liegt der erste Schnee. Bild: Screenshot: Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen

Der erste Schnee im Allgäu fiel in den Jahren zuvor noch früher

Manch einer mag vielleicht noch nicht an den Winter denken, Fakt ist aber: Im Jahr zuvor fiel der erste Schnee sogar noch früher und 2020 mussten die Mitarbeiter Kanzelwandbahn bereits die Schneefräse auspacken, wie unser Video zeigt. Am letzten Septemberwochenende 2020 schneite es sogar bis zur Talstation des Ifen in der Kleinwalsertaler Gemeinde Hirschegg. Diese liegt auf 1122 Metern über dem Meeresspiegel.

Das Nebelhorn liegt auf 2224 Metern über dem Meeresspiegel nahe Oberstdorf - ob der Schnee in dieser Höhe liegen bleibt, ist aber laut Experte Schmidt fraglich. Ab Mitte der kommenden Woche sollen die Temperaturen schon wieder steigen. (Die aktuelle Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie hier.) Dass der Schnee liegen bleibt, sei nur in noch höheren Lagen denkbar, etwa auf der Zugspitze.

Bergsteigerinnen und Bergsteiger können sich also auf herbstliche Touren freuen - Tipps für schöne Wanderungen finden Sie hier. Allerdings sollte man die wechselnde Wetterlage in den Allgäuer Alpen im Spätsommer und Herbst nicht unterschätzen. Welche Aspekte man beachten muss, erklärt ein Experte hier.

