In diesen drei Hotels in Fischen im Allgäu, in Schwangau und in Oberstaufen ist alles auf Erwachsene ausgerichtet. Zum Konzept, den Gästen und der Nachfrage nach dem besonderen Angebot der Hotels haben wir mit den Verantwortlichen gesprochen.

Foto: Studio 27 – Fotodesign Tobias Burger, Michael Huber, Christoph Schöch; Collage: AZ