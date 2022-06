„Es geht nicht nur um Wachstum“ - Schwäbischer Bauernpräsident Alfred Enderle im Interview

Der schwäbische Bauernpräsident Alfred Enderle spricht über die Zukunft der Landwirtschaft und mögliche Konsequenzen von ausfallenden Gaslieferungen.

17.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In dieser Woche hat in Lübeck der Deutsche Bauerntag stattgefunden. Im Zentrum stand die Zukunft der Landwirtschaft. Mit dabei war auch Alfred Enderle. Der Wertacher ( Oberallgäu) ist schwäbischer Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Für ihn ist klar: Die Politik muss jetzt handlen.

Der Deutsche Bauerntag stand unter dem Motto #Zukunftsbauer. Wie werden sich die Allgäuer Betriebe in Zukunft aufstellen müssen, um wirtschaftlich rentabel zu bleiben?

Alfred Enderle: Es wird in Zukunft so sein, wie es auch in der Vergangenheit war: Es gibt nicht den einen Musterbetrieb, jeder muss sich seinen Weg suchen. Dabei geht es nicht nur um Wachstum und Nahrungsmittelproduktion. Für den einen ist Urlaub auf dem Bauernhof eine Option, der andere tritt vielleicht auf dem Hof kürzer, sucht sich zusätzlich einen Halbtagsjob oder setzt auf Vertragsnaturschutz. Generell hören im Allgäu weniger Betriebe ganz auf, als im Rest von Bayern. Laut dem letzten Agrarbericht waren es bei den Rinderhaltern 1,8 Prozent (Bayern 3,1 Prozent). Einige steigen aber aus der Milchviehhaltung aus und konzentrieren sich beispielsweise auf Jung- oder Mastviehhaltung, zum Teil auch im Nebenerwerb.

Wie steht es um den Nachwuchs?

Enderle: Im Allgäu sieht es da vergleichsweise gut aus. Es gibt viele junge Leute, die den elterlichen Betrieb übernehmen wollen und zudem einige Auszubildende, die keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Auch für sie stehen die Chancen gut, einen Hof oder eine Anstellung im Agrarbereich zu finden - wenn sie flexibel sind, was den Wohnort angeht.

Wie wichtig sind Veranstaltungen wie der Bauerntag für die Landwirte in der Region? Kann dabei wirklich etwas bewegt werden?

Enderle: Es ist extrem wichtig, dass Landwirte aus Bayern und dem Allgäu auf dem Bauerntag vertreten sind. Da werden im Bauernverband Beschlüsse gefasst, die auch in der Bundespolitik Gehör finden. Es ist entscheidend, mitzureden und von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Dabei geht es um viele Themen, vom Agrardiesel bis zur Frage, ob mehr Flächen für Fotovoltaikanlagen genutzt werden sollten.

Welche Themen beschäftigen die Landwirte aktuell sonst noch?

Enderle: Die Möglichkeit, dass Gaslieferungen ausfallen könnten, ist besorgniserregend. Noch ist das zwar nicht der Fall und es wird hoffentlich auch nicht soweit kommen. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, was passiert, wenn die Milch nicht mehr vom Hof abgeholt wird, weil sie in den Molkereien nicht mehr verarbeitet werden kann. Es ist wichtig die Politik zu überzeugen, dass die Nahrungsmittelerzeugung und auch die Verarbeitung im Fall der Fälle höchste Priorität haben sollten.

Noch wird die Milch glücklicherweise abgeholt. Der Milchpreis für Erzeuger ist mit teils weit über 40 Cent pro Liter so hoch wie nie und liegt sogar über früheren Forderungen der Bauern. Sind Sie damit zufrieden?

Enderle: Dass der Preis steigt ist gut und wichtig. Allerdings geht es uns wie jeder anderen Branche auch: Alles wird teurer, vom Strom bis zum Düngemittel. Ein großer Teil des Mehrerlös wird davon aufgefressen. Dazu kommt, dass die übrigen Kosten schon vor dem Milchpreis gestiegen sind. Wir hecheln also in gewisser Weise hinterher. Ich hoffe, dass der Milchpreis auf einem guten Niveau stabil bleibt. Aber ob das so kommt, kann derzeit keiner vorhersagen.

Steigen die Erzeugerpreise auch beim Fleisch? Und profitieren die Landwirte davon?

Enderle: Im Allgäu haben wir vor allem Rindfleisch – und hier sind die Erzeugerpreise tatsächlich recht stark gestiegen. Das liegt unter anderem daran, dass die Viehbestände in Europa sinken, andere Erzeugergebiete wie Südamerika ihren Export gedrosselt haben, um die Menschen vor Ort versorgen zu können. Aktuell ist das Preisniveau stabil. Für die Landwirte ist das durchaus positiv. In Sachen Fleisch fallen zwar auch Kosten an, allerdings weniger als bei der Milch. Zumal auch altgediente Milchkühe noch hochwertiges Fleisch haben, das verwertet werden kann – beispielsweise in der Systemgastronomie.

Haben die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg die Wahrnehmung der Menschen auf die Landwirtschaft verändert?

Enderle: Zumindest hat sich verändert, dass die Menschen volle Regale und billige Lebensmittel nicht mehr als selbstverständlich betrachten. Ich wurde in letzter Zeit immer wieder gefragt, ob es sein kann, dass manche Produkte ausgehen. An so etwas hat 30 Jahre lang niemand gedacht. Dass sich die Leute jetzt damit beschäftigen, wo die Nahrungsmittel herkommen, ist eine große Chance für die Landwirtschaft.

