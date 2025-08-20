Knifflige Abenteuer auch bei schlechtem Wetter: Das sind die Escape Rooms im Allgäu

Escape Rooms bieten auch bei schlechtem Wetter actionreiche Abenteuer für Erwachsene und Familien mit größeren Kindern im Allgäu. In den Escape Rooms muss man gemeinsam als Team in 60 Minuten verschiedene Rätsel lösen, um beispielsweise einen Kriminalfall aufzuklären oder um sich aus dem Raum zu befreien.

Im Allgäu gibt es dafür mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Themenräumen. Hier stellen wir diese Schlechtwetter-Ausflugsziele mit ihren Öffnungszeiten und Eintrittspreisen vor:

Room of Secrets in Kempten

Der Escape Room „Room of Secrets“ befindet sich in der Bäckerstraße in Kempten nahe des St.-Mang-Platzes in der Innenstadt. Die Spielerinnen und Spieler können vier verschiedene Themenräume buchen:

Kommissar Kluftinger

The Rabbit Hole (angelehnt an Alice im Wunderland)

Gregors Geheimnis

Das gestohlene Collier

Im Room of Secrets in Kempten können Teams von zwei bis sechs Personen gemeinsam in einem Raum rätseln, dafür haben sie 60 Minuten Zeit. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten vorlegen oder eine erwachsene Bergleitperson mitnehmen. Die Preise variieren je nach Gruppengröße:

2 Personen: 80 Euro

3 Personen: 95 Euro

4 Personen: 110 Euro

5 Personen: 125 Euro

6 Personen: 135 Euro

Jeden Mittwoch: Familien ersten Grades zahlen für eine Session insgesamt 90 Euro.

Öffnungszeiten und Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier. Der Escape Room befindet sich zwischen dem 5. August und dem 10. September in Sommerrevision und kann keine Buchungen annehmen.

Escape Room im Code Red Action Park in Kempten

Im Code Red Action Park in der Dieselstraße im Industriegebiet von Kempten befinden sich auch drei Escape Rooms. Diese behandeln folgende Themen:

Alcatraz

U-Boot

Bunker

Die Räume sind für bis zu acht Personen ausgelegt. Bei Gruppen mit weniger als acht Personen kann es sein, dass diese mit weiteren Mitspielern aufgestockt werden. Die Spielerinnen und Spieler haben 55 Minuten Zeit, um sich zu befreien. Alle Räume sind für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Die Preise:

Bis 7 Personen: 35 Euro pro Person

ab 8 Personen: 33 Euro pro Person

Der Code Red Action Park in Kempten hat dienstags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. In den bayerischen Schulferien und an Feiertagen öffnet der Park ab 12 Uhr. Buchungsmöglichkeiten und weitere Informationen finden Sie hier.

Icon vergrößern Im Code Red Action Park in Kempten gibt es drei Escape Rooms. Foto: Matthias Becker (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Code Red Action Park in Kempten gibt es drei Escape Rooms. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Allgäu Escape in Memmingen

Allgäu Escape befindet sich in der Oberbrühlstraße am südlichen Stadtrand von Memmingen. In den Räumen müssen die Teams bestehend aus zwei bis sechs Personen ab 13 bis 14 Jahren gemeinsam Rätsel lösen, um einen Schlüssel zu finden und sich aus dem Raum zu befreien. Die einzelnen Räume drehen sich um folgende Themen:

Das dunkle Baustellengeheimnis

Das Piratenabenteuer

Tildas Versprechen

Kuhstall

Tatort Allgäu-Sennerei

Die Räume müssen vorher online gebucht werden. Freie Zeitfenster gibt es dienstags von 18 bis 21 Uhr, donnerstags von 16 bis 21 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11.30 Uhr bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 19 Uhr. Der Preis variiert je nach Gruppengröße. Sie liegen bei:

2 Personen: 80 Euro

3 Personen: 96 Euro

4 Personen: 110 Euro

5 Personen: 125 Euro

6 Personen: 138 Euro

7 Personen: 150 Euro (nur „Tatort Allgäu-Sennerei“)

8 Personen: 160 Euro (nur „Tatort Allgäu-Sennerei“)

Andurium in Memmingen

Andurium in Memmingen (früher: EscapeGame) liegt An der Hohen Wacht an der Stadtmauer und nahe der Altstadt. Dort gibt es aktuell zwei verschiedene Räume:

Der Zauberer (ab 10 Jahren)

Die Rache des Tutanchamun (ab 12 Jahren)

Ein dritter Raum mit dem Namen „Draculas Schloss“ soll bald kommen, heißt es auf der Webseite. Die Räume sind auf Gruppen von zwei bis sechs Personen ausgerichtet. Die Eintrittspreise sind je nach Gruppengröße gestaffelt:

2 Personen: 88 Euro

3 Personen: 105 Euro

4 Personen: 120 Euro

5 Personen: 135 Euro

6 Personen: 150 Euro

Informationen zur Buchung und den Öffnungszeiten finden Sie hier.

„Alpen Escape“ in Sonthofen

Bei „Alpen Escape“ im Gewerbegebiet An der Eisenschmelze in Sonthofen gibt es aktuell zwei verschiedene Themenräume. Diese sind für Gruppen von zwei bis sechs Personen geeignet. Um die Rätsel und Aufgaben zu lösen, haben die Teams 60 Minuten Zeit. Folgende Themenräume stehen (bald) zur Verfügung:

Ritter Fluhenstein

Mission Red Crystal

Weihnachts-Special 2025 (ab Dezember)

Die Räume werden für Kinder ab 12 Jahren empfohlen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen spielen. Das sind die Gruppentarife im Escape Room Sonthofen:

2 Personen: 88 Euro

3 Personen: 99 Euro

4 Personen: 120 Euro

5 Personen: 130 Euro

6 Personen: 138 Euro

Öffnungszeiten und Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite des Escape Rooms.

„Countdown“ Escape Room Kaufbeuren

In der Sudetenstraße in Kaufbeuren befindet sich der Escape Room „Countdown“. Auch hier endet die Spielzeit für die zwei bis sechs Spielerinnen und Spieler nach 60 Minuten. Folgende Themenräume stehen zur Verfügung:

Das unheimliche Ritual

Im Wirtshaus zum schwarzen Keller

Raub im Polizeirevier

Angaben, ab wie viel Jahren die Räume geeignet sind, finden sich auf der Webseite nicht. Die Preise sind gestaffelt:

2 Personen: 80 Euro

3 Personen: 105 Euro

4 Personen: 124 Euro

5 Personen: 135 Euro

6 Personen: 144 Euro

Informationen zur Öffnungszeiten und Buchung der Räume finden Sie hier.

„Spielerei“ Escape Room Leutkirch

Im „Spielerei“ Escape Room in der Memminger Straße in Leutkirch im baden-württembergischen Allgäu finden die Spielerinnen und Spieler drei Räume. In diesen haben sie 60 Minuten Zeit, um Rätsel und Aufgaben gemeinsam zu lösen und das Geheimnis des Raumes zu lüften. Folgende Themen stehen zur Auswahl:

Die Sprengung der Muna-Urlau (ab 14 Jahren)

Die Geheimtür im Kloster (ab 12 Jahren)

Rettet das Kinderfest (ab 8 Jahren)

Die Räume sind für zwei bis sechs Mitspielerinnen und Mitspieler ausgelegt. So viel kostet das Escape Game in Leutkirch:

2 Personen: 90 Euro

3 Personen: 99 Euro

4 Personen: 110 Euro

5 Personen: 120 Euro

6 Personen: 129 Euro

Informationen zur Buchung und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: 29. Juli 2025.