Warum werden wir immer Letzter beim ESC, Ralph Siegel?

Wieder landet Deutschland beim ESC auf dem letzten Platz. Warum ist das so? Ralph Siegel gibt eine Einschätzung und Tipps. Eine Allgäuer Band zeigt Ambitionen.

15.05.2023 | Stand: 16:58 Uhr

Ein Sieg, drei zweite Plätze, zwei dritte Plätze und vier weitere Top-Ten-Platzierungen: Ralph Siegels Stücke haben Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) wiederholt ins europäische Rampenlicht gerückt. Doch zuletzt blieb der Erfolg für Deutschland aus beim ESC: Viermal Letzter und dreimal Vorletzter in den vergangenen acht Contests. Warum ist Deutschland auch heuer mit der Hamburger Band Lord of the Lost" wieder auf dem letzten Platz gelandet, Ralph Siegel?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.