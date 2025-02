In Österreich sind rund 200.000 Skifahrer im Jahr betrunken auf den Pisten unterwegs. Mit Musik und reichlich Alkohol wird dort schon oft am frühen Nachmittag „Après-Ski“ gefeiert. Wie ist die Lage im Allgäu? Wir haben am Fellhorn bei Gästen, Hüttenpersonal und Bergwacht nachgefragt.

Julia Geppert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fellhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis