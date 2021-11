Füssener Frauen sind bei EM in Lillehammer auf Halbfinal-Kurs

23.11.2021 | Stand: 22:40 Uhr

Bei der Curling-Europameisterschaft in Lillehammer (Norwegen) haben die deutschen Frauen um Skip Daniela Jentsch vom CC Füssen einen Traumstart hingelegt. Dem haushohen 13:3-Sieg über Estland ließen sie am selben Tag einen 6:4-Sieg gegen Italien folgen. Am Sonntag jubelten Jentsch & Co. dann ein drittes Mal. Erzrivale Schweiz wurde mit 6:5 besiegt. Im Spitzenspiel der beiden ungeschlagenen Teams kassierten Jentsch & Co.l am Montagmorgen gegen Schottland zwar eine 5:9-Niederlage. Doch schon am Abend wurde die erste Niederlage wieder vergessen gemacht. Dänemark wurde mit 10:5 besiegt.

Am Mittwoch Vorentscheidung gegen Schweden

Ähnlich verlief der Dienstag: der vormittäglichen 4:7-Niederlage gegen Russland folgte am Abend ein 9:6 gegen die Türkei. Nach sieben Partien belegt das deutsche Frauen-Team hinter Schottland Rang zwei - zusammen mit den punktgleichen Teams von Russland, Schweiz und Schweden. Am Mittwoch ab 14 Uhr wird gegen Schweden eine Vorentscheidung ums Erreichen der Finalrunde fallen, ehe am Donnerstag die letzte Vorrunden-Begegnung gegen Tschechien stattfindet. Nur die besten vier Teams erreichen die beiden Halbfinals.

Bislang vier Niederlagen für die Männer

Nur auf Tabellenplatz acht liegen nach sechs Vorrunden-Begegnungen die deutschen Männer mit den Füssenern Marc Muskatewitz und Joshua Sutor. Ihr Premieren-Duell gegen Finnland verloren sie zwar mit 3:8, am Sonntag aber wurden zunächst ein 5:3 gegen die Niederlande und dann ein knapper 9:8-Erfolg gegen die Tschechische Republik gefeiert. Doch es gab Rückschläge: am Montag mit 4:7 gegen Norwegen und 5:10 gegen Schottland. Am Dienstag folgte mit 6:9 gegen Schweden die vierte Niederlage bei dieser Europameisterschaft.

So geht's weiter: Deutschland - Dänemark (Mittwoch, 9 Uhr), Deutschland - Italien (Mittwoch, 19 Uhr)