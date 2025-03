Der Kehraus im Allgäu: Über 100 Fotos vom wilden Treiben aus der Region

Am Ende wird es noch einmal bunt und laut: Der Fasching 2025 im Allgäu neigt sich dem Ende zu. Am Dienstag feiern Närrinnen und Narren noch einmal ausgelassen bei Umzügen und Partys im Allgäu. Unsere Fotos von den Umzügen in Niedersonthofen, Obermaiselstein und weiteren Orten finden Sie in den Bildergalerien.

Faschingsdienstag 2025 im Allgäu: Fotos von Umzügen im Ober- und Westallgäu

Am Faschingsdienstag fand der Umzug im Oberallgäuer Missen-Wilhams statt. Um 13.33 Uhr zogen die Wagen und Fußgruppen durch den Ort.

Icon Galerie 30 Bilder Klein, aber oho: Zahlreiche Besucher lassen den Fasching in Missen-Wilhams bei bester Stimmung ausklingen.

Auch der Faschingsumzug in Niedersonthofen im Oberallgäu findet traditionell am Faschingsdienstag statt. Hier finden Sie die Bilder:

Icon Galerie 55 Bilder 35 Gruppen und Festwagen ziehen beim Faschingsumzug am Faschingsdienstag durch Niedersonthofen. Tausende Besucher verfolgen das Spektakel an der Strecke.

Auch in Sonthofen zogen die Narren durch die Stadt. Zuvor sorgte ein neues Konzept des Gaudiwurms für Aufsehen: Eine neue Orga-Gruppe zieht 2025 im Hintergrund die Fäden. Alle Fotos vom Umzug gibt es hier:

Icon Galerie 82 Bilder Insgesamt 33 Gruppen liefen beim Gaudiwurm in Sonthofen mit - und feierten laut Veranstalter zusammen mit 15.000 Besucherinnen und Besuchern den Faschingsausklang. Die Bilder vom Event.

Erst Umzug, dann große Party - auch in Obermaiselstein (Oberallgäu) wurde am Dienstag kräftig gefeiert. Über 20 Fotos vom Faschingsumzug finden Sie in dieser Bildergalerie.

Icon Galerie 21 Bilder Am Dienstag zogen die Narren durch Obermaiselstein und sorgten im wahrsten Sinne des Wortes für ein buntes Treiben. Die besten Bilder vom Umzug 2025.

Auch im Westallgäu gab es am Faschingsdienstag noch einmal einen großen Umzug: In Weiler-Simmerberg zogen 20 Gruppen mit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch den Ort. Alle Fotos vom Faschings-Endspurt im Westallgäu gibt es hier:

Icon Galerie 26 Bilder Aprés-Ski, American Football, Alcatraz: Auch dieses Jahr stecken wieder viele verschiedene Ideen hinter den Wagen der Vereine und Gruppen auf dem Umzug in Weiler. Hier gibt es die Fotos.

Fasching 2025 im Allgäu: Hier gibt es noch mehr Fotos

Auch am Rosenmontag war einiges los im Allgäu - etwa beim Nachtumzug in Immenstadt im Oberallgäu. Dort verfolgten am Montagabend etwa 20.000 Schaulustige das Spektakel in der Innenstadt. Auch in Obergünzburg ging es närrisch zu - alle Fotos gibt es hier.

Eine der skurrilsten Faschingsveranstaltungen gibt es in Kaufbeuren: Männer ziehen in Frack und Zylinder durch Kaufbeuren und lästern vor dem Rathaus über die Obrigkeit. Alle Fotos der kuriosen Parade gibt es hier.

Ein weiteres Faschings-Highlight im Allgäu ist der Gaudiwurm in Marktoberdorf. Rund 43.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Umzug im Ostallgäu, 2200 Menschen liefen verkleidet mit - so viele wie noch nie zuvor. Alle Fotos gibt es hier.

Alle Fotos vom vergangenen Faschingswochenende im Allgäu finden Sie hier in unserer Übersicht.