Das steckt hinter den Narrenrufen der Allgäuer Faschings-Zünfte

Egal ob Kempten, Kaufbeuren oder Marktoberdorf – fast jede Fasnachtszunft hat ihren Spruch. Doch was bedeuten die Narrenrufe eigentlich? Die Geschichten dazu.

16.02.2023 | Stand: 12:18 Uhr

So vielfältig wie die Kostüme der Narren und Närrinnen im Allgäu sind auch ihre Sprüche. Doch was ruft man wo und welche Geschichte steckt dahinter? Wir haben uns umgehört. Eine Auswahl:

„He du hee!“ – Oberdorfer Fastnachter:

Etwas weniger „sagenhaft“, dafür umso pragmatischer ist der Hintergrund des Rufs in Marktoberdorf. Ehrenpräsident Martin Kraus erklärt: „Wir haben einen Ruf gesucht, mit dem wir möglichst gut Kontakt mit dem Publikum aufnehmen können.“ Seiner Frau Luise sei schließlich die zündende Idee für den Spruch gekommen. Daher heißt es seit nunmehr über 50 Jahren zur fünften Jahreszeit in Marktoberdorf immer: „He du hee!“ Das sind die Faschingsumzüge im Allgäu.

„Wo nei? D’ Bach nei!“ – Memminger Stadtbachhexen:

Der Ruf der Stadtbachhexen beruht auf der Geschichte der „Bease Bäsle“, sagt Rainer Betz, Erster Zunftmeister. Die Bäslere sei eine Frau gewesen, die im 19. Jahrhundert das Laub entlang des Stadtbaches zusammenkehrte. Wegen heftiger Sturmböen wollte ihr dies jedoch nicht gelingen. Das machte sie so wütend, dass sie unachtsam wurde, kopfüber in den Stadtbach fiel und ertrank. Daher der Narrenruf: Wo ist sie hineingefallen? In den Bach! Seitdem – so laut Betz die Sage – spukt die Bäslere am Bach umher, um Leute zu erschrecken.

„Muhagl!“ – in Kaufbeuren bei Aufbruch-Umbruch:

Gemeinhin ist der Muhagl als Stoffel, als eher mürrischer Mensch bekannt. Warum eignet er sich trotzdem als Narrenruf? „Eigentlich sammer scho’ so Muhagl!“, hätten sich die Mitglieder bei der Gründung der Kaufbeurer Zunft 1986 gedacht, erzählt Ehrenvorsitzender Güschi Seydel. So habe sich der Spruch etabliert. Zudem sei der Muhagl auch jemand, der „geradeaus sagt, was er denkt“. sagt Seydel. Unverblümt, ohne Intrigen und falsches Lächeln. Heute findet die Burongaudi in Kaufbeuren statt.

„Do trink – noi, noi, noi!“ – Narrenzunft Kemptner Wald Weible:

Vor tausenden von Jahren sei ein Mann aus Wertach durch den Kemptner Wald geirrt und dort auf ein „steinaltes Weible“ gestoßen – so geht laut Vorsitzendem Martin Kahllund die Legende um den Narrenruf. Das Weible habe dem Mann einen Trinkbeutel angeboten und gesagt: „Do trink!“ Der Wanderer lehnte jedoch mit den Worten „noi, noi, noi“ ab – und wurde daraufhin irr. Das Weible hingegen verschwand und wurde nie mehr gesehen.

Die Kemptener Wald Weible verstecken sich im Dickicht. Bild: Martin Kahllund

„D’r Drache guckt – D’r Bursche juckt“ – Narrenzunft Burg Hohenegg Grünenbach:

„Der Narrenruf ist aus unserer Sage abgeleitet“, erklärt Markus Wiest, Erster Burgherr der Narrenzunft Burg Hohenegg Grünenbach. Sie besagt: Immer wieder seien mutige Landsknechte zum Schloss Hohenegg gezogen, um einen sagenumwobenen Schatz zu rauben. Doch der wurde von einem Drachen bewacht. Erblickte dieser die Männer, erkrankten sie am sogenannten Zierfieber – heute besser als Grippe bekannt, erzählt Wiest. Das Fieber war damals nicht heilbar und habe zahlreiche Burschen dahingerafft.

„Mia san da, Buchlonia!“ – Buchloer Narrenzunft:

Der Ruf in der Gennachstadt sei ganz einfach erklärt, sagt Zweite Vorsitzende Michaela Barthelmes. „Wir wollten etwas Ortsspezifisches und den Leuten zeigen, dass wir da sind, daher ‘Buchlonia’.“ In der Entstehungsphase der noch recht jungen Zunft – die Buchlonia hat sich 2019 gegründet – habe sich der „harte Kern“ den Spruch zusammen ausgedacht, erzählt Barthelmes. Und bis heute habe er sie gut begleitet.

Mau Mau Mau – s’wird scho gau – Elferrat und Garde TV Memmingen:

Mit dem „Mau“ sei in Memmingen der Mond gemeint, berichtet Joachim Kehrle vom TV Memmingen. Gemäß der Mau-Legende wollten „seinerzeit ein paar betrunkene Stadträte“ das Spiegelbild des Mondes aus einem Wasserzuber schöpfen – allerdings ohne Erfolg. So sei das „Mau-Fischen“ entstanden, berichtet Kehrle. Zur Gründung des Elferrats 1958 sei ein Schlachtruf nötig geworden. Die Vorgabe: „Der Memminger Mau sollte darin vorkommen.“ Wer schlussendlich auf „Mau Mau Mau - s’wird scho gau!“ kam, sei laut Kehrle nicht überliefert. Doch noch heute sei der Spruch rund um Memmingen im wahrsten Sinne des Wortes „in aller Munde“.

