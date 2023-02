Polizei-Einsätze auf Faschingspartys im Allgäu: Mehrere Streits - Umzugswagen beschädigen Tor

Die Polizei hatte am Gumpigen Donnerstag im Allgäu einige Einsätze auf diversen Faschingspartys. Unter anderem kam es zu mehreren Streits mit Körperverletzung.

17.02.2023 | Stand: 10:37 Uhr

Rund um die ersten Faschingspartys im Allgäu hat es am "Gumpigen Donnerstag" mehrere Polizeieinsätze gegeben. Laut einer Sprecherin ging es dabei meist um Streitigkeiten unter Partygästen. In einem Fall sei beim Faschingsumzug in Mindelheim ein Tor beschädigt worden, weil zwei Umzugswagen nicht den Auflagen entsprachen und zu hoch waren, berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Polizeieinsatz auf Faschingsparty in Fischen: 39-Jähriger muss Nacht in Zelle verbringen

Im Anschluss an den Faschingsumzug in Fischen ist es auf einer Party zu einem Streit gekommen. Hier sei die Polizei hinzugerufen worden - vor Ort haben die Beamten jedoch keine Straftaten feststellen können. In einem weiteren Fall auf derselben Party hat sich ein 39-jähriger Betrunkener mit den Sicherheitskräften gestritten. Sie hatten den Mann der Party verwiesen. Die hinzugerufenen Polizisten beleidigte der 39-Jährige und leistete Widerstand. Er habe eine Nacht in Gewahrsam in der Zelle verbringen müssen. (Lesen Sie auch: Der große Allgäu-Überblick: Hier finden am Samstag und Sonntag Faschingsumzüge statt)

Beim Faschingsumzug in Mindelheim ist es neben dem Vorfall mit den zu hohen Wagen noch zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Auch hier leisteten mehrere Personen - meist betrunken - Widerstand gegen Polizeibeamte, sagt die Sprecherin.

