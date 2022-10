Faszinierendes Morgenrot: Darum ist der Sonnenaufgang gerade so intensiv

Wer heute Morgen den Sonnenaufgang gesehen hat, war sicher fasziniert: Das Morgenrot war besonders intensiv. Das hatte einen Grund.

18.10.2022 | Stand: 08:26 Uhr

Sonnenaufgang in knallrot: Das Morgenrot war heute am Dienstag im Allgäu ganz besonders intensiv. Das hat auch einen Grund: Es liegt - wieder einmal - Saharastaub in der Luft.

Durch die besondere Wetterlage wird aktuell feiner Wüstenstaub aus der Sahara über das Mittelmeer bis zu uns nach Deutschland geblasen. Die feinen Körnchen streuen das Sonnenlicht und verschieben so die farbliche Zusammensetzung des Lichts.

Sonnenlicht setzt sich eigentlich aus verschiedenen Farben - rot, orange, gelb, grün, blau, violett - zusammen. Vor allem die blauen und roten Lichtstrahlen würden von den kleinen Sand- und Staubkörnern abgelenkt, hieß es beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einmal. Daher wirken Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in besonders intensiven Rot- und Orangetönen.

Saharastaub in der Luft: Morgenrot besonders intensiv

Saharastaub trat 2022 bereits mehrere Male im Allgäu auf. Im März etwa hing der Sand derart intensiv in der Luft, dass die Waschanlagen im Allgäu Sonderschichten einlegen mussten. Tatsächlich sollte die feine Staubschicht, die sich - auch durch den so genannten Blutregen - auf Autos legt, besonders vorsichtig entfernt werden, um den Lack nicht zu beschädigen.

Gefährlich oder gesundheitlich schädlich sind die Partikel des Saharastaubs über Deutschland nicht. Nur Asthmatiker oder Pollen-Allergiker könnten zusätzlich belastet sein.

Lesen Sie auch