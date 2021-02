"Fatale finanzelle Situation" - Friseure demonstrieren im ganzen Allgäu

Die Corona-Regeln treffen Friseure schwer. Ihre Läden haben zu - und nun wird der Lockdown vermutlich noch verlängert. Deshalb gehen sie auf die Straße.

18.01.2021 | Stand: 19:31 Uhr

Zahlreiche Friseure demonstrierten am Montagabend in Memmingen. Sie stellten sich schweigend, mit ausgezogenem Meterstab und Grablicht, an ihre Hocker. In den Händen hatten sie Kamm und Schere. Ähnliche Demonstrationen fanden zeitgleich in Marktoberdorf und Sonthofen statt.

Bilderstrecke

Friseure demonstrieren in Memmingen, Marktoberdorf und Sonthofen

1 von 15 2 von 15 3 von 15 4 von 15 5 von 15 6 von 15 7 von 15 8 von 15 9 von 15 10 von 15 11 von 15 12 von 15 13 von 15 14 von 15 15 von 15 Mit Grablichtern auf Hockern und Plakaten machten Friseure am Montagabend unter anderem vor der Memminger Stadthalle auf die Probleme ihres Berufsstandes durch den anhaltenden Lockdown aufmerksam. Auch in Marktoberdorf gingen Friseure auf die Straße, in Sonthofen besuchte Landrätin Indra Baier-Müller die Demonstration mit etwa 200 Teilnehmern. Bild: Uwe Hirt / Heinz Budjarek / Sophia Ungerland Mit Grablichtern auf Hockern und Plakaten machten Friseure am Montagabend unter anderem vor der Memminger Stadthalle auf die Probleme ihres Berufsstandes durch den anhaltenden Lockdown aufmerksam. Auch in Marktoberdorf gingen Friseure auf die Straße, in Sonthofen besuchte Landrätin Indra Baier-Müller die Demonstration mit etwa 200 Teilnehmern. Bild: Uwe Hirt / Heinz Budjarek / Sophia Ungerland 1 von 15 Demo in Memmingen: Viele Friseure befänden sich in einer "fatalen finanziellen Situation." Bild: Uwe Hirt / Heinz Budjarek / Sophia Ungerland Demo in Memmingen: Viele Friseure befänden sich in einer "fatalen finanziellen Situation." Bild: Uwe Hirt / Heinz Budjarek / Sophia Ungerland

Laut der Obermeisterin der Friseurinnung Günzburg/Neu-Ulm, Barbara Ciannarelli, und dem Memminger Obermeister Enrico Karrer, die die stille Demonstration in Memmingen organisierten, wollte man so auf die „fatale finanzielle Situation“ der Friseure aufmerksam machen. „Wir bringen als Inhaber und Angestellte unsere Sprachlosigkeit und die unserer Kunden über die Schließung zum Ausdruck“, teilte Karrer mit.

Laut Ulrike Ufken von der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm könnten viele Betriebe die angekündigten Finanzhilfen aufgrund hoher Anforderungen nicht beantragen. Beantragte Hilfen seien zudem immer noch nicht ausbezahlt.“

Lesen Sie auch: