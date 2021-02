FDP-Politiker aus dem Allgäu: Handel wieder öffnen

Was Dominik Spitzer den Argumenten von Virologen entgegen hält und was er für die Schulen vorschlägt. Der Landtagsabgeordnete fordert auch mehr Schnelltests.

13.02.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Wir bleiben im Lockdown, nur Friseure, Fahrschulen, Kitas sowie Teile der Schulen dürfen wieder öffnen. Halten Sie dies für richtig?

Dominik Spitzer: Nein, das ist die falsche Entscheidung. Die Leute sind diszipliniert und die Zahlen geben es her, anders zu handeln. Ein Beispiel: Der Kemptener Inzidenzwert ist aktuell unter die 30er-Marke gefallen und liegt dauerhaft unter 50. Dann kann man eine Reihe von Einrichtungen öffnen. Zum Beispiel nicht nur einen Teil, sondern alle Schulen. Ihnen kann man ja freistellen, ob sie Wechselunterricht anbieten. Unter den bekannten Hygiene-Voraussetzungen könnte auch der Handel wieder aufmachen. Man sollte nicht jemanden bestrafen, der Konzepte hat. Außerdem haben uns die FFP2-Masken bei der Bekämpfung des Corona-Virus nach vorn gebracht. Sobald wir allen Menschen ein Impfangebot machen können, sollte man sofort zur Normalität zurückkehren.

Was halten Sie Epidemiologen entgegen, die sagen, dass eine Öffnung der Schulen zum jetzigen Zeitpunkt unverantwortlich ist?

Spitzer: Unverantwortlich ist, was wegen der Corona-Politik derzeit an Kollateralschäden entsteht. Epidemiologen und Virologen wollen das Maximum erreichen, damit möglichst gar keine Krankheitsfälle auftreten. Aber wir müssen auch leben können und brauchen Luft zum Atmen. Wie lange wollen wir uns noch von Lockdown zu Lockdown hangeln? Kriterien waren ja volle Intensivstationen und das Problem, dass Gesundheitsämter die Ansteckungen nicht mehr nachverfolgen konnten. Beide Probleme haben wir nicht mehr.

Befürworter der Corona-Politik rechtfertigen die Maßnahmen ja gerade mit dem Hinweis darauf, dass so möglicherweise ein dritter Lockdown verhindert werden könne. Sie verweisen auf die Gefährlichkeit der Virus-Mutationen.

Spitzer: Ich will diese Gefahr nicht kleinreden. Diese mutierten Viren breiten sich viel schneller aus als das herkömmliche. Aber die Mutationen werden auch dazu hergenommen, um das aktuelle Vorgehen zu rechtfertigen. Ich schlage ein zweigleisiges Testverfahren vor. Bei einem positiven Ergebnis wird sofort auch auf eine Mutation getestet. Die Labore haben diese Kapazitäten. Zumal die Zahl der Tests im Allgemeinen abnimmt. In meiner Hausarzt-Praxis waren es vor einiger Zeit noch zehn bis 15 pro Woche, jetzt sind es noch drei oder vier. Zudem sollten wir jeden nochmals testen, bevor er aus der Quarantäne entlassen wird. Mehr Kontrolle ist wichtig, um die Ausbreitung der Mutationen zu verhindern.

Die Freien Demokraten treten ja seit Langem dafür ein, mit einem Stufenplan aus dem Lockdown auszusteigen. Wie stellen Sie sich die einzelnen Schritte vor?

Spitzer: Über Schulen haben wir ja bereits gesprochen. Ebenso über den Handel. Wir drängen uns bei den Discountern, aber andere Anbieter dürfen nicht öffnen. Bei einem Inzidenzwert unter 50, den wir ja im Allgäu schon häufig haben, kann man viele Bereiche öffnen. Zum Beispiel Kinos. Auch kulturelle Veranstaltungen sollten dann wieder stattfinden. Ebenso sollten Hotels und Gastronomie bei einem Wert unter 50 wieder öffnen dürfen. Es ist nicht nachgewiesen, dass sie Infektionstreiber sind. Und eine Familie muss sich ja nicht mit 50 Freunden in einer Gaststätte treffen, sondern kann alleine zum Essen gehen.

Lassen Sie uns nochmals über die Schulen sprechen. Es gibt die Idee, Schnelltests für Schüler und Lehrer anzubieten, um alle Schulen wieder öffnen zu können. Was halten Sie davon?

Spitzer: Das wäre ein richtiger Schritt.

Wer soll die vielen Abstriche machen?

Spitzer: Es gibt inzwischen andere Möglichkeiten, als ein Stäbchen durch die Nase zu schieben. So können Kinder in der Kita an einem Gegenstand lutschen und aus dem Speichelsekret wird dann der Corona-Test generiert. Oder das Stäbchen wird nur noch an den Naseneingangsbereich gehalten. Dafür braucht man kein medizinisches Fachpersonal.

In der öffentlichen Diskussion geht es immer wieder auch um regionale Abstufungen und um die Frage, ob in kreisfreien Städten und Kreisen mit geringem Inzidenzwert weniger Beschränkungen gelten sollten. Wie sehen Sie das?

Spitzer: Wir brauchen eine bayernweite Richtschnur, aber daneben sollte es auch regionale Unterschiede geben. Ich nehme als Beispiel noch einmal die Stadt Kempten mit einem lnzidenzwert von unter 30. Da könnte man den Handel doch auf jeden Fall wieder öffnen. Natürlich kann man entgegnen, dass es einen Shopping-Tourismus aus dem benachbarten Oberallgäu geben könnte. Hier muss es gemeinsame Bewertungen und Entscheidungen der Landkreise und Kommunen vor Ort geben.

