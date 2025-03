Allgäu Fresh Foods: Wechsel in der Geschäftsführung

Hannes und Christof Feneberg scheiden aus der Geschäftsführung der Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG aus. Neuer und alleiniger Geschäftsführer wird Stephan Leibold. Das teilt das Unternehmen mit.

Hannes Feneberg: „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Leibold einen absoluten Fachmann und Branchenkenner für unser Unternehmen gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld positiv gestalten kann.“ Stephan Leibold: „Zusammen mit den Mitarbeitenden möchte ich die richtigen und zukunftsfähigen Strategien entwickeln, damit die AFF als zuverlässiger strategischer Partner für alle Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner wirtschaftlich erfolgreich sein kann.“

Die zur Feneberg-Gruppe gehörende Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG konzentriert sich auf regionale Lebensmittel. Sie ist aus vier regionalen Traditionsunternehmen in Bayern (Bühler und Reiter) und Baden-Württemberg (Dietz und Feneberg) hervorgegangen. Das Unternehmen stellt unter anderem Fleisch- und Wurstwaren her sowie Feinkost. Dabei arbeitet es eng mit regionalen Erzeugern zusammen.

Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von etwa 95 Millionen Euro und beschäftigt an den Standorten Kempten und Schopfloch, Baden-Württemberg, derzeit rund 450 Mitarbeiter.

Feneberg ist ein Lebensmittelhändler aus dem Allgäu. Das Unternehmen gehört der Familie Feneberg. Christof und Hannes Feneberg leiten das Unternehmen heute in der dritten Generation. Ein Schwerpunkt sind regional erzeugte Lebensmittel. Die Feneberg Lebensmittel GmbH als Teil der Feneberg-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit 78 eigenen Lebensmittelmärkten die größte selbstständige Edeka-Händlerin in Deutschland mit 3500 Mitarbeitern und einem Umsatz von 550 Millionen Euro.