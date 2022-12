Gilt auf der Fernpassstraße B179 schon die Mautpflicht?

Eine Mautpflicht auf der Fernpassstraße B179 in Tirol: Gilt sie bereits, wer muss sie zahlen und wie viel kostet sie? Alle Infos dazu in diesem Artikel.

20.12.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Auf vielen Straßen in Österreich und der Schweiz gilt eine Mautpflicht. In Österreich gilt sie generell auf allen Autobahnen und Schnellstraßen - mit wenigen Ausnahmen. Das Bundesland Tirol will nun aber auch die Fernpassstraße B179 "Fernpass" kostenpflichtig machen. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos zur Maut am Fernpass B179.

Folgende Fragen beantworten wir hier:

Gilt eine Mautpflicht auf der Fernpassstraße B179?

Wer braucht auf der Fernpassstraße eine Vignette und wie viel kostet sie?

Ab wann gilt die Mautpflicht auf der Fernpassstraße B179?

Müssen Anwohner auf der Fernpassstraße B179 Maut zahlen?

Gibt es eine Mautpflicht auf der Fernpassstraße B179?

Nein, bislang darf die Fernpassstraße B179 noch von allen Verkehrsteilnehmern kostenlos befahren werden. Doch das Bundesland Tirol möchte dort gerne eine Maut einführen. Allerdings sollen Anwohner davon befreit sein. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, da die EU-Richtlinie für Mautgebühren besagt, dass diese "weder direkt nocht indirekt diskriminieren" dürfen.

Laut EU-Kommission wäre dieser Plan also eine Diskriminierung. Denn die Einheimischen würden hierbei bevorzugt. Doch das Land Tirol möchte eine solche Maut nach dem Vorbild der Felberntauernstraße einführen. Dort sind die Anwohner von der Mautpflicht ausgenommen.

Wer braucht eine Vignette auf der Fernpassstraße B179 und wie viel kostet sie?

Bislang braucht noch niemand eine Vignette, der über die Fernpassstraße in Tirol fährt. Doch das könnte sich bald ändern. Das Bundesland Tirol möchte eine entsprechende Mautpflicht einführen. Dann sollen jedoch die Einheimischen davon befreit werden. Alle anderen müssten demnach recht tief in die Tasche greifen, wenn sie beispielsweise an den Gardasee fahren wollen.

Ein Rechenbeispiel: 43,90 Euro müsste ein Allgäuer an Mautgebühren bezahlen, um mit dem Auto an den Gardasee zu gelangen. Denn hierfür wären eine österreichische Vignette (9,60 Euro), Maut für die Brennerautobahn (10,50 Euro) und Gebühr für die Strecke Sterzing-Gardasee auf der italienischen A22 (12,80 Euro) fällig. Hinzu käme dann noch die neue Fernpassmaut mit angenommenen 11 Euro. (Lesen Sie auch: Maut-Pläne für Fernpassstraße: Jetzt fordert CSU-Fraktionschef Kreuzer Unterstützung vom Bund)

Ab wann gibt es eine Mautpflicht auf der Fernpassstraße zwischen Reutte und dem Inntal?

Wann die Maut auf der Fernpassstraße kommt, steht noch in den Sternen. Vor der Einführung müssen nämlich zunächst noch einige rechtliche Hürden genommen werden. Unter anderem muss dafür das Straßengesetz des Bundeslandes Tirol geändert werden. Auch ist noch offen, auf welchem Streckenabschnitt der B179 die Maut erhoben werden soll.

Maut auf der Fernpassstraße B179 - Müssen Anwohner Maut bezahlen?

Die Menschen, die in der näheren Umgebung der Fernpassstraße wohnen, sollen von der Maut befreit werden - nach dem Vorbild der Felberntauernstraße: Wer ein Kennzeichen aus Osttirol an seinem Pkw oder Mottorrad hat, muss dort keine Maut bezahlen. Die Abgabe für auswärtige Fahrzeuge wird beim Durchfahren der am Südportal gelegenen Mautstelle in Matrei in Osttirol eingezogen.

Neben dem Normaltarif für auswärtige Autos gibt es dort zwei sogenannte Anrainertarife für Fahrzeuge aus Innsbruck, Innsbruck-Land, Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte und Schwaz (Tirol), Hermagor und Spittal/Drau (Kärnten), Zell am See (Salzburg) sowie aus der Gemeinde Mittersill. Die Gebühr auf der Felberntauernstraße wird übrigens von der Felbertauernstraßen AG eingetrieben und nicht über die Vignetten und Go-Boxen der ASFINAG Österreich.