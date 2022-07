Parken, Restaurant, Programm: Die wichtigsten Infos zum Festspielhaus Füssen

Im Festspielhaus Füssen gibt es sowohl unvergessliche Musicals und Open Airs als auch glamouröse Geburtstagsfeiern. Infos zu Parkplätzen und aktuellem Programm.

27.07.2022 | Stand: 10:37 Uhr

Es ist ein symbolträchtiges Datum, an dem 1998 der Grundstein für das Festspielhaus in Füssen gelegt wurde: am 25. August, dem Geburtstag von König Ludwig II. Und das ist kein Zufall. Immerhin war es das Märchenschloss des Königs von Bayern, das die Architektin Josephine Barbarino bei der Planung des Füssener Festspielhauses inspirierte.

Nach 19 Monaten Bau wurde das imposante Gebäude schließlich am 25. März 2000 eröffnet. Besonders spektakulär ist die Lage direkt am Forggensee mit Blick in die Allgäuer Berge, die vom Barockgarten vor dem Gebäude aus bewundert werden können.

Dafür wurde eigens eine künstliche Halbinsel angelegt. Über drei Monate seien nach Informationen der Homepage des Festspielhauses täglich 480 Lastwagenladungen Kies aufgeschüttet worden.

Theater im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen bietet Platz für 1350 Zuschauer

Gewaltig sind nicht nur die Mengen des aufgeschütteten Kies sondern auch die Maße des Theaters: Dieses ist 160 Meter lang, 31 Meter hoch und bietet 1350 Sitzplätze. Auf der Bühne sind eine Drehscheibe, eine Pferdelaufbahn sowie ein Wasserbecken verbaut.

Festspielhaus Füssen bei Nacht. Bild: Benedikt Siegert

Festspielhaus Füssen: Öffnungszeiten des Restaurants

Das Festspielhaus ist in gastronomischer Hinsicht breit aufgestellt. Im Restaurant Neuschwanstein, dem königlichen Biergarten, der Theaterbar oder dem Café haben Besucher die kulinarische Wahl zwischen bayerischer oder internationaler Küche. Im Restaurant bietet das Festspielhaus Füssen Musicalbesuchern ein Menü zur Show an. Dieses kann beim Ticketkauf oder im Online-Shop gebucht werden.

Das sind die Öffnungszeiten des Restaurants des Festspielhaus Füssen:

Montag: geschlossen

Dienstag bis Freitag: ab 13 Uhr

Samstag bis Sonntag: ab 11 Uhr

Reservierungen im Restaurant Neuschwanstein des Festspielhauses sind möglich per Mail unter reservierung@das-festspielhaus.de.

Parkplätze: Hier können Sie am Festspielhaus Füssen parken

Direkt am Haus gibt es einen Parkplatz für alle, die Veranstaltungen oder das Restaurant des Festspielhaus Füssen besuchen. Bei Veranstaltungen kostet das Parken am Festspielhaus fünf Euro. Daneben gibt es Parkplätze am Parkplatz P8 (Achmühle) der Stadt Füssen. Auch hier wird eine Parkgebühr von fünf Euro fällig.

Königswinkel Open Airs 2022 am Festspielhaus Füssen

Ende Juli finden am Festspielhaus die Königswinkel Open Airs statt. Infos und Karten gibt es online bei koenigswinkel-open-airs.de. Hier das Programm 2022:

Freitag, 29. Juli: Sarah Connor

Samstag, 30. Juli: Sido

Sonntag, 31. Juli: Wincent Weiss

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, sie finden auch bei schlechtem Wetter statt. (Rest-)Karten gibt es an den Abendkassen. Der Veranstalter Allgäu Concerts bittet darum, sich die Sicherheitsbestimmungen auf der Internetseite genau anzuschauen. Unter anderem dürfen keine Taschen mitgebracht werden, die die DIN-A4-Größe übersteigen.

Das Programm 2022 im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen

"Ludwig 2 - das Musical": Das Musical dreht sich um das Leben und den Tod von König Ludwig II. - mit Blick auf das echte Schloss Neuschwanstein des bayerischen Königs. Laut dem Programm auf der Homepage des Festspielhauses steht nach zwei erfolgreichen Spielzeiten fest, dass "Ludwig 2" bis 2029 in Füssen aufgeführt werden soll. Tickets sind momentan bis November 2022 im Vorverkauf erhältlich.

Flaggschiff des Festspielhauses Füssen: Das Ludwig-Musical, eine von vier Eigenproduktionen des Hauses. Bild: Ralf Lienert

"Die Päpstin - das Musical" : Das Stück basiert auf dem Weltbesteller von Donna W. Cross. Im Festspielhaus Füssen werde die Neuinszenierung des Werkes von Theaterdirektor Benjamin Sahler aufgeführt. Daneben gebe es auch zahlreiche Gastspielaufführungen in Stuttgart und im Saarland. Im Dezember wird das Musical wieder in Füssen zu sehen sein. Tickets sind im Vorverkauf bereits erhältlich.

: Das Stück basiert auf dem Weltbesteller von Donna W. Cross. Im Festspielhaus Füssen werde die Neuinszenierung des Werkes von Theaterdirektor Benjamin Sahler aufgeführt. Daneben gebe es auch zahlreiche Gastspielaufführungen in Stuttgart und im Saarland. Im Dezember wird das Musical wieder in Füssen zu sehen sein. Tickets sind im Vorverkauf bereits erhältlich. "Zeppelin - das Musical": Ralph Siegel produziert das Stück über den Luftfahrt-Pionier Graf Zeppelin und den letzten Flug der Hindenburg. Eigentlich sollte "Zeppelin - das Musical" schon im November 2020 Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen feiern. Der Start wurde jedoch auf Oktober 2021 verschoben. Die nächsten Aufführungen finden ab 10. März bis Juni 2023 statt. Tickets sind auf der Internetseite des Festspielhauses erhältlich.

Das erfolgreiche Musical "Die Päpstin" in Füssen im Festspielhaus. Bild: Ralf Lienert

"Die Schöne und das Biest": Mehr als 25 Darsteller bringen das Musical "Die Schöne und das Biest" von Martin Doepke auf die Bühne des Festspielhauses. Das Musical ist für die ganze Familie gedacht. Im Gegensatz zur Disney-Version spielt die Handlung in einem Dorf in Deutschland. Das Stück wird ab August 2022 aufgeführt. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Mehr als 25 Darsteller bringen das Musical "Die Schöne und das Biest" von Martin Doepke auf die Bühne des Festspielhauses. Das Musical ist für die ganze Familie gedacht. Im Gegensatz zur Disney-Version spielt die Handlung in einem Dorf in Deutschland. Das Stück wird ab August 2022 aufgeführt. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. " Hundertwasser - das Musical": Rolf Rettenberg, Autor des Musicals "Ludwig 2", hat das neue Musical "Hundertwasser" geschrieben. Es feiert das Leben und Wirken des gleichnamigen österreichischen Künstlers. Die Spieltermine sind im Oktober und November 2022.

Rolf Rettenberg, Autor des Musicals "Ludwig 2", hat das neue Musical "Hundertwasser" geschrieben. Es feiert das Leben und Wirken des gleichnamigen österreichischen Künstlers. Die Spieltermine sind im Oktober und November 2022. "Königsgala" 2022: Die "Königsgala" findet am 27. August 2022 im Festspielhaus Füssen statt. Die "Ludwig 2"-Original-Besetzung Jan Amman, Gerd Achilles und Bruno Grassini präsentieren Musicalhits, Evergreens und natürlich geliebter Ludwig-Songs, teilweise in mehrstimmigen Arrangements. Gastgeber des Abends sind Janet und Marc.

Das komplette Programm 2022 des Festspielhaus Füssen finden Sie hier.

Musikfestspiele Königswinkel in Füssen 2022

Die Musikfestspiele Königswinkel 2022 finden von Mittwoch, 28. September, bis Montag, 3. Oktober, im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen statt. Auf dem Programm steht die Oper "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner. Am Freitag, 30. September, findet vormittags das Schulkonzert statt und abends das Festkonzert.

Das Festspielhaus Füssen als Eventlocation

Die Locations können auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder große Geburtstagsfeiern gemietet werden. Nach eigenen Angaben finden bis zu 1200 Gäste im Festspielhaus Platz. 2020 feierte Ralph Siegel im Festspielhaus seinen 75. Geburtstag im großen Stil.

Und auch die RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" war zum Dreh der Castings bereits zu Gast im Festspielhaus. Aber auch für kleinere Events kann man beim Festspielhaus eine passende Location buchen.

Deutschland sucht den Superstar in Füssen (DSDS) am Festspielhaus Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Mehr Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.