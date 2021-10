Flächen am Allgäu Airport sind gefragt

Mit zwei Unternehmen steht Eigentümer-Gesellschaft vor Vertragsabschluss. Wer dahinter steckt und wie der Stand bei der Amazon-Ansiedlung ist.

„Wir haben Anfragen ohne Ende“: Das betonte der Geschäftsführer der Gesellschaft „Gewerbepark am Allgäu Airport (GAAP)“, Werner Birkle, vor Unterallgäuer Kreispolitikern. Doch die Gesellschaft, in deren Hand sich Grundstücke im Umfang von 19,7 Hektar nördlich und südlich des Flughafenareals befinden, hat bereits einigen Interessenten absagen müssen. Denn laut Birkle kommen nur Unternehmen mit „flugaffinem Geschäftsbereich“ zum Zuge. Schließlich grenzen die infrage kommenden Grundstücke quasi an das Rollfeldsystem des Flughafens an. „Und eine Firma für Tiernahrung oder eine Wurstfabrik haben nun mal mit Flugaffinität nichts am Hut“, sagte Werner Birkle, der den Unterallgäuer Kreispolitikern über den „grundsätzlichen Sachstand“ Auskunft geben sollte.

Auch Amazon wollte sich auf Areal ansiedeln

Birkle verriet dabei, dass die Gesellschaft derzeit vor allem die Vermarktung und Entwicklung des etwa 13,5 Hektar großen Südgeländes im Blick hat. Auch der US-Versandriese Amazon hatte sein Interesse bekundet und wollte ein Verteilzentrum bauen. Doch wegen anhaltender Proteste aus Politik und Einzelhandel wurde daraus nichts. Nun hat Amazon ein Areal im Blick, das dem Airport gehört (wir berichteten). Bis Ende November werden noch die so genannten Träger öffentlicher Belange angehört. Wobei sich die Gemeinde Memmingerberg schon gegen die Ansiedlung ausgesprochen hat.

Mit zwei Unternehmen stehe die GAAP kurz vor Vertragsabschluss, sagte der Geschäftsführer. Einmal gehe es um eine Art Flugwerft. Zudem sprach Birkle von einer weiteren Firma, die aus dem Oberallgäu stamme und „unter anderem im Flugbereich tätig“ sei. Die Firmen wollen sich demnach auf einer insgesamt etwa 10 000 Quadratmeter großen Fläche ansiedeln. Entsprechende notarielle Entwürfe existierten bereits. Zudem habe eine Firma aus dem Regierungsbezirk Oberbayern ihr Interesse an einem etwa 26 000 Quadratmeter großen Grundstück bekundet. Nähere Angaben wollte der Geschäftsführer dazu aber nicht machen.

Verbindungsstraße ist Problem

Ein Problem ist laut Birkle noch die Erschließung des Gebiets. Direkt im Süden verläuft eine neue Verbindungsstraße von der Gemeinde Memmingerberg über Benningen, die in Richtung Hawangen weitergeführt werden soll. Für die GAAP wäre eine Zufahrt über diese Strecke der einfachste Weg. Doch für eine Erschließung ist eine solche Straße eigentlich nicht vorgesehen, denn sie soll möglichst ohne Abzweigungen sein, um den Verkehr besser fließen zu lassen.

Man sei deshalb mit der Regierung von Schwaben im Gespräch, sagte Birkle. „Ich schätze unsere Chancen auf 40 Prozent.“ Andernfalls könnte eine neue Straße notwendig werden – parallel zur Ortsverbindung: „Was mir widerstreben würde.“ Auch Landrat Alex Eder bezeichnete eine zusätzliche Straße als „Blödsinn“. „Dann würden 1000 Quadratmeter zuasphaltiert, die man eigentlich für gewerbliche Zwecke nutzen könnte.“

Gründung: Gegründet wurde die „Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG“ im Jahr 2017.

Zu den 14 Gesellschaftern gehören die Landkreise Oberallgäu, Aufgabenbereich: Die Gesellschaft ist für die Vermietung von Parkplätzen an die Flughafen Memmingen GmbH zuständig, außerdem für die Vermietung und Verpachtung von Immobilien und Flächen sowie die Vermarktungen von Grundstücken zur flugaffinen Nutzung.

