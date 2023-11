In Fischen kann man Tag und Nacht Blumen einkaufen - Wie funktioniert das?

Floristin Frank-Martin bietet einen besonderen Service in Fischen an: In ihrer Blumenwerkstatt können Kunden tags und nachts einkaufen. Wie das funktioniert.

20.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Sie glaubt an das Gute und vertraut den Menschen. Deshalb bietet Floristenmeisterin Martina Frank-Martin aus Fischen (Kreis Oberallgäu) einen besonderen Service an. 24 Stunden am Tag können Kundinnen und Kunden in ihrer Blumenwerkstatt Sträuße, Topfpflanzen oder Gedecke kaufen. Für die Selbstbediener steht eine Vertrauenskasse bereit – das Geld wird also nicht kontrolliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.