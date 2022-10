Fluch und Segen der Familie: So war der Auftritt von Kaya Yanar in Kempten

Comedian Kaya Yanar verrät im neuen Programm ganz Persönliches. Das ist gewohnt lustig, wie sein Auftritt in der Big Box Allgäu in Kekmpten zeigt.

15.10.2022 | Stand: 10:55 Uhr

„Ich liebe meine Familie, aber ich hab mich nie mit denen verstanden.“ In seinem neuen Programm „Fluch der Familie“ konzentriert sich der Comedian Kaya Yanar ganz auf sein persönliches Umfeld und sperrt die aus den Fugen geratene Welt aus. Damit macht er alles richtig, wie die Reaktionen der 1300 Besucherinnen und Besucher in der Big Box Allgäu in Kempten zeigen. Sie lachen bei seinem Auftritt immer wieder ausgelassen.

Hauptcharakter in den vergnüglichen Erzählungen des 49-Jährigen ist einerseits sein strenger Vater, dem die Integration und Schulbildung der Söhne sehr wichtig war. „Er wollte mir Bruchrechnen beibringen, aber scheiterte an meinen mangelnden Mathekenntnissen und seinen mangelnden Deutschkenntnissen“, witzelt Kaya Yanar. Auf der anderen Seite steht seine Mutter, die in Diskussionen am Ende alle seine Argumente mit dem Basta-Satz entkräftete: „Ich bin deine Mutter!“

Kaya Yanar in Kempten: Die Familie als Fluch und Segen. Bild: Ralf Lienert

Und da gibt es noch den Bruder, ein Mathegenie. Die Ankündigung Yanars, seine Schweizer Freundin zu heiraten, quittierte der mit dem Satz: „Die Scheidungsrate in der Schweiz liegt bei 48 Prozent.“ Auch die Käse liebenden, stinkreichen Einwohner unseres Nachbarlands, wo er aktuell mit seiner Frau und dem dreijährigen Sohn lebt, dienen Yanar als Humor-Inspiration.

Dabei kann er ein altes Muster aufgreifen. Durch Witze über Ausländer und das Leben mit Migrationshintergrund gelang Kaya Yanar vor 20 Jahren der Durchbruch in der Comedy-Szene. Und genauso gut wie früher den Prolltürken mimt er nun einen morbiden Schweizer Arzt. Yanar spannt einen Bogen von seiner alten zu seiner neuen, eigenen Familie. Im direkten Vergleich schneide sie eindeutig besser ab: „Mein Sohn hat ein besseres Leben als ich – allein schon wegen der Eltern.“

Die persönliche Note, die hier anklingt, durchzieht das ganze Programm Yanars in der Big Box. Wo bei der aktuellen Weltlage manchmal das Gefühl aufkommt, alles um einen herum bräche auseinander, sorgt Kaya Yanar für einen unbeschwerten, unterhaltsamen Abend.

