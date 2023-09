Iller, Lech und Co: Wie gut kennen Sie sich mit den Flüssen im Allgäu aus?

Seen sind im Allgäu bekannt und beliebt. Die meisten Einheimischen können vermutlich ohne Probleme drei aufzählen. Doch wie sieht es mit Allgäuer Flüssen aus?

21.09.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Wer an das Allgäu denkt, dem werden sofort zahlreiche Seen einfallen. Da gibt es zum Beispiel den Bodensee, den Forggensee oder den Alpsee. Doch wenn es um Flüsse geht, wird manch einer stutzig werden. Natürlich, es gibt die Iller, den Lech, aber was noch? Machen Sie hier den Test, wie gut Sie sich mit den Flüssen in der Region auskennen. Außerdem lesen Sie hier die wichtigsten Fakten zu den Flüssen, die durch das Allgäu fließen.

Der Lech

Länge: 270 Kilometer. Damit ist der Lech der längste Fluss, der durchs Allgäu fließt.

Ursprung: in Vorarlberg

Fließt im Allgäu durch: Füssen, Forggensee

Mündet in: die Donau

Die Iller

Länge: 147 Kilometer

Ursprung: südlich von Oberstdorf

Fließt im Allgäu durch: Fischen, Sonthofen Kempten

Mündung: bei Ulm in die Donau

Der Illerradweg bei Fischen mit traumhaftem Ausblick auf die Allgäuer Alpen. Bild: panthermedia, imago

Die Breitach

Länge: 21 Kilometer

Ursprung: Kleinwalsertal

Fließt im Allgäu durch: Breitachtal, Breitachklamm

Mündung: am nördlichsten Ortsrand von Oberstdorf in die Iller

Die Breitachklamm bei Oberstdorf hat am Samstag und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Bei der Wanderung durch die Klamm bietet sich den Besuchern ein beeindruckendes Naturschauspiel. Bild: Bastian Hörmann (Archivbild)

Die Trettach

Länge: 14 Kilometer

Ursprung: südlich von Oberstdorf

Fließt im Allgäu durch: Trettachtal, Christlessee, Oberstdorf

Mündung: in die Iller

Lesen Sie auch: Fünf mehrtägige Radtouren, die im Allgäu starten

Die Stillach

Länge: 25 Kilometer

Ursprung: Haldenwanger Eck (südlichster Punkt Deutschlands)

Fließt im Allgäu durch: Stillachtal, Oberstdorf

Mündung: in die Iller

Die Wertach

Wertach Göggingen Wertach vital Flußlandschaft Fluß Ufer Erholung Ruhe Serie Orte der Stille Foto: Fred Schöllhorn Bild: Fred Schöllhorn

Argen (Obere und Untere Argen)

In ihrem Oberlauf besteht die Argen aus zwei rund 50 Kilometer langen Schwesterflüssen - der Unteren und der Oberen Argen.

Untere Argen

Länge: 50 Kilometer

Fließt im Allgäu durch: Missen-Willhams, Sibratshofen, Seltmans, Gotratzhofener Stausee

Ursprung: Missen bei Immenstadt in 900 Metern Höhe

Obere Argen

Länge: 50 Kilometer

Fließt im Allgäu durch: Stiefenhofen, Wangen

Ursprung: nordwestlich von Oberstaufen in 800 Metern Höhe

Südwestlich von Wangen vereinigen sich die beiden Gebirgsflüsse zur Argen.

Länge: 23 Kilometer

Fließt im Allgäu durch:

Mündung: in den Bodensee

nach Dauerregen im Allgäu sind die Bäche und Flüsse gut gefüllt - hier die Untere Argen in Seltmans im Oberallgäu Bild: Ralf Lienert

Die Leiblach

Länge: 33 Kilometer

Ursprung: Riedhirsch bei Heimenkirch in knapp 700 Metern Höhe

Fließt im Allgäu durch: Heimenkirch

Mündung: bei Lindau-Zech in den Bodensee

Die Rothach

Länge: 17 Kilometer

Ursprung: westlich von Lindenberg

Fließt im Allgäu durch: Rothachtal, Weiler-Simmerberg

Mündung: in Österreich in die Bregenzerach

Die Weißach