Die Fluggesellschaft Ryanair hält offenbar nur wenig von betrunkenen Fluggästen. Es sei an der Zeit, dass EU-Behörden endlich den Verkauf von Alkohol an Flughäfen limitieren, hieß es kürzlich in einer Pressemitteilung der irischen Billigflug-Airline. Ryanair fordert ein Zwei-Getränke-Limit an Flughäfen.

Marina Kraut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ryanair Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Getränke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis